Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകേ​ളി മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 7:28 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 7:33 AM IST

    കേ​ളി മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ ക്വി​സ് നൈ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ളി മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ ക്വി​സ് നൈ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി 12 മ​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ളി മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ ആ​റാ​മ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക്വി​സ് നൈ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ര​ണ്ട് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വീ​ത​മു​ള്ള 12 ടീ​മു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ ഹാ​ര യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗം ശ്രീ​ജി​ത് ക്വി​സ് മാ​സ്റ്റ​ർ ആ​യി മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. 30 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ സു​ലൈ ഏ​രി​യ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നാ​സ​ർ കാ​ര​ക്കു​ന്ന്, റി​ജേ​ഷ് ടീം ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം സ​ഹൃ​ദ​യ റി​യാ​ദ് ടീ​മി​ന്റെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഘോ​ഷ്, സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ന​സീം ഏ​രി​യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​റ​ഫു​ള്ള, ക​രീം പൈ​ങ്ങോ​ട്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ടീം ​ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നും അ​ഞ്ചു ടീ​മു​ക​ൾ തു​ല്യ​ത പാ​ലി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ടൈം​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഓ​രോ ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കാ​ൻ 30 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് സ​മ​യ​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം കേ​ളി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര സാം​സ്കാ​രി​ക ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ജ​വാ​ദ് പ​രി​യാ​ട്ട്, ന​സീ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര, മു​കു​ന്ദ​ൻ, ഷ​മീം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. സം​ഘ​ട​ക സ​മി​തി ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പൊ​ന്നാ​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ലാ​സ് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട്ട്ചാ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsQuiz CompetitionKeli Malas Areagulf news malayalam
    News Summary - A quiz night was organized in the Keli Malas area
    Similar News
    Next Story
    X