    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 7:55 AM IST

    ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിൽ കുട്ടികൾക്കായി ക്വിസ്​ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പറിൽ കുട്ടികൾക്കായി ക്വിസ്​ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക്വി​സ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ

    വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ 

    റി​യാ​ദ്​: ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​വും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് മ​ൻ​സൂ​റ​യി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സീ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    റി​യാ​ദ് ഖാ​ലി​ദി​യ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​നും പ്ര​മു​ഖ ട്രെ​യ്‌​ന​റു​മാ​യ ജാ​ബി​ർ ത​യ്യി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ചോ​ദ്യ​ത്ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 25ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ക്രി​സ്തു​മ​സ് സ്‌​പെ​ഷൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. ആ​വേ​ശോ​ജ്ജ​ല​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളേ വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും, വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മെ​ഗാ സ​മ്മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് സൂ​ര​ജ്, ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ മു​നീ​ർ, ആ​ഫി​യ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X