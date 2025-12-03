Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഓർമയിലെ ആരവങ്ങളിലൊരു...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 8:55 AM IST

    ഓർമയിലെ ആരവങ്ങളിലൊരു പഞ്ചായത്ത് മെംബർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഓർമയിലെ ആരവങ്ങളിലൊരു പഞ്ചായത്ത് മെംബർ
    cancel
    camera_alt

    നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം

    ജു​ബൈ​ൽ: വി​ദേ​ശ​ത്താ​ണെ​ങ്കി​ലും ഓ​രോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നോ​ടും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ആ​വേ​ശം ഒ​ട്ടും കു​റ​യാ​റി​ല്ല. നാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ക​സ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലും ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലൊ​ക്കെ അ​വ​ർ ഇ​ട​പെ​ടാ​റു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ജു​ബൈ​ലി​ൽ ബി​സി​ന​സ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ഴ​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മെ​മ്പ​റും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ മു​ഴു​കു​ക​യാ​ണ്. ​ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മെ​മ്പ​ർ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മെ​മ്പ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി അ​ങ്കം​വെ​ട്ടി വി​ജ​യി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ്​ ഈ ​എ​റ​ണാ​കു​ളം പ​ള്ളി​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി.

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​സാ​രി​ച്ചും ഒ​ക്കെ​യാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രാ​വു​ക​ളും പ​ക​ലു​ക​ളും ക​ട​ന്നു​പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. നി​ര​വ​ധി ചെ​റി​യ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക യോ​ഗ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പോ​സ്​​റ്റ​റു​ക​ൾ, വാ​ര്‍ഡ്‌​ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണം, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി പൊ​ടി​പാ​റി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ.2005​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ വ​ട​വു​കോ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ അ​ങ്കം.

    വി​ദേ​ശ​ത്താ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് വ​ള​രെ കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി വി​ജ​യം നേ​ടി. 2020ൽ ​സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 12ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വി​വി​ധ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വി​ക​സ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    പ​ഴ​യ പ​രി​ച​യ​വ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വീ​ട് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യ​തും വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. ജ​നോ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ലെ സം​തൃ​പ്​​തി ഇ​പ്പോ​ഴും മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ട്. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വ​ർ​ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെ​മ്പ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ന്ന​ത്തെ മ​ന്ത്രി ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​നും സാ​ധി​ച്ചു.​ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌, ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ‌, സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച കാ​ല​ത്താ​ണ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത് ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്.

    ജ​ന​കീ​യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടി​ട​പെ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തും തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്‌​നേ​ഹ​വു​മാ​ണ് ഒ​രു ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​രം.​ക​ക്ഷി, ജാ​തി, മ​ത അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഒ​രു ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്. തൊ​ണ്ണൂ​റു​ക​ളി​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി.

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ കി​ട്ടി​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ലാ​ണ്​ നാ​ട്ടി​ൽ പൊ​തു​രം​ഗ​ത്ത്​ സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. ഇ​​പ്പോ​ൾ ജു​ബൈ​ലി​ൽ ബി​സി​ന​സി​ന്റെ തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു അ​ങ്ക​ത്തി​ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഗോ​ദ​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കാ​തി​രു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​കേ​ര​ളാ സ​ഭ​യി​ലെ അം​ഗ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മെ​ന്ന്​ നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര്യ: സീ​ന​ത്ത്. മ​ക്ക​ൾ: അ​മ​ൻ, അ​മീ​ന, അ​ല​ൻ. മ​രു​മ​ക​ൻ: അ​ൻ​സി​ഫ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsPanchayatMemoryPanchayat Membergulf
    News Summary - A panchayat member in the noises of memory
    Similar News
    Next Story
    X