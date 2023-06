കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പുതിയ സംവിധാനമൊരുക്കും

cancel By അനീസുദ്ദീൻ ചെറുകുളമ്പ് ജി​ദ്ദ: രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ളും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​വ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ലാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി അ​ബ്‌​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ അ​ൽ ഫ​ദ്‌​ലി ഇ​ക്കാ​ര്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കൃ​ത്യ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് രീ​തി​യാ​യി​രി​ക്കും അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മി​ക​വു​റ്റ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

A new system will be developed to deal with weather phenomena