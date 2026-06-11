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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 10:34 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 10:34 PM IST

    അറബ് സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ വിപ്ലവം; 22 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രദർശനവുമായി ‘7 ഡോഗ്സ്’ ആഗോളതലത്തിലേക്ക്

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    റിയാദിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഈ സിനിമയിൽ അറബ്, അന്തർദ്ദേശീയ തലത്തിലെ വമ്പൻ താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്
    അറബ് സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ വിപ്ലവം; 22 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രദർശനവുമായി ‘7 ഡോഗ്സ്’ ആഗോളതലത്തിലേക്ക്
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    റിയാദ്: ആഗോള ചലച്ചിത്ര വിപണിയിൽ വൻ നേട്ടങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് കുതിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖ അറബ് ചലച്ചിത്ര നിർമാണങ്ങളിലൊന്നായ ‘7 ഡോഗ്സ്’ തീയേറ്റർ സാന്നിധ്യം അന്താരാഷ്​ട്ര തലത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. ജൂൺ മാസം ഉടനീളം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമാശാലകളിലേക്ക് പ്രദർശനം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ഒരുങ്ങുന്നത്.

    അറബ് സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ചിത്രം ഇത്രയും വിപുലമായ രീതിയിൽ ആഗോള റിലീസിന് തയാറെടുക്കുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്തതു മുതൽ ചിത്രം കൈവരിച്ച മികച്ച മുന്നേറ്റവും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വിതരണക്കാർക്കും തീയേറ്റർ ഉടമകൾക്കും ഇടയിൽ ചിത്രത്തോടുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന താല്പര്യവുമാണ് ഈ വലിയ ചുവടുവെപ്പിന് പിന്നിൽ. അറബ് വിപണിയിലെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം, യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക, ഏഷ്യ, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രമുഖ സിനിമാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ചിത്രം ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ്.

    പുതിയ ആഗോള വിതരണ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ജൂൺ 11 മുതൽ സിറിയ, പലസ്തീൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് ജൂൺ 17-ഓടെ മൊറോക്കോയിലെ സിനിമാശാലകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ജൂൺ 25-ന് ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസിലാൻഡ്, പോളണ്ട്, ഫിൻലാൻഡ്, നോർവേ, സ്വീഡൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും.

    തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായ ജൂൺ 26-ഓടെ യു.എസ്​, യു.കെ, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഓസ്ട്രിയ, അയർലൻഡ്, ഗ്രീസ്, ഡെന്മാർക്ക്, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രദർശനം വിപുലീകരിക്കും. ഇതിന് പുറമെ ചൈന, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ പ്രമുഖ ഏഷ്യൻ വിപണികളിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

    യു.എസിൽ മാത്രം 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വളരെ വിപുലമായ റിലീസാണ് ചിത്രത്തിന് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂജേഴ്‌സി, വിർജീനിയ, വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി., മിഷിഗൺ, ഇല്ലിനോയിസ്, ടെക്സസ്, ഫ്ലോറിഡ, കാലിഫോർണിയ, അരിസോണ, ഒഹായോ, പെൻസിൽവേനിയ, ജോർജിയ, മസാച്ചുസെറ്റ്സ്, നോർത്ത് കരോലിന എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സമീപകാലത്ത് ഒരു അറബ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യാന്തര വിതരണ ശൃംഖലകളിൽ ഒന്നാണിത്.

    ഇതുവരെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അറബ് സിനിമാ നിർമാണങ്ങളിലൊന്നാണ് ‘7ഡോഗ്സ്’. സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഈ സിനിമയിൽ അറബ്, അന്തർദ്ദേശീയ തലത്തിലെ വമ്പൻ താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. കരിം അബ്ദുൽ അസീസ്, അഹമ്മദ് എസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളായ മോണിയ ബെലൂച്ചി, സൽമാൻ ഖാൻ, സഞ്ജയ് ദത്ത്, നാസർ അൽ ഖസബി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.

    മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ ശൃംഖലയെ തകർക്കാൻ ഇന്റർപോൾ ഏജന്റും 7 ഡോഗ്​സ്​ സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗവും കൈകോർക്കുന്ന ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തികച്ചും അറബ് സംസ്കാരവും സ്വത്വവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള നിർമാണ മികവോടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    അറബ് സിനിമാശാലകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ 15.15 മില്യൺ ഡോളറിലധികം വരുമാനം നേടാനും 1.97 മില്യൺ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിക്കാനും ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ചരിത്ര വിജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള പ്രയാണം. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അറബ് ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനത്തെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള അവയുടെ ശേഷിയെയുമാണ് ഈ രാജ്യാന്തര റിലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലോക സിനിമാ ഭൂപടത്തിൽ വൻകിട അറബ് ചിത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ‘7ഡോഗ്സ്’ എന്ന ചിത്രത്തിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ ലോകത്തെ വിലയിരുത്തലുകൾ.

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    TAGS:arabentertainmentcinimaSaudi Arabia
    News Summary - A New Revolution in Arab Cinema History; '7 Dogs' goes global with screenings in 22 countries
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