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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Aug 2026 8:40 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Aug 2026 8:42 PM IST

    ‘ബിസ്സപ്പ് അറേബ്യ’യുടെ പുതിയ ശാഖ റിയാദിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

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     ‘ബിസ്സപ്പ് അറേബ്യ’യുടെ പുതിയ ശാഖ റിയാദിൽ കമ്പനി ചെയർമാൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് അസീരി ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെൻറ്​ കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനമായ ‘ബിസ്സപ്പ് അറേബ്യ’യുടെ പുതിയ ശാഖ റിയാദിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മലസ് അൽ നഹദ റോഡിലെ മിന ബിസിനസ് സെൻററിലാണ് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോടെ പുതിയ ഓഫീസ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    പുതിയ ബ്രാഞ്ചി​െൻറ ഉദ്ഘാടനം കമ്പനി ചെയർമാൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് അസീരി നിർവഹിച്ചു. മേഖലയിലെ നിക്ഷേപകരുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് റിയാദിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചതെന്ന് മാനേജ്‌മെൻറ്​ വ്യക്തമാക്കി. വിദേശികൾക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ സ്വന്തം പേരിൽ 100 ശതമാനം ഉടമസ്ഥതയിൽ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ആവശ്യമായ സമ്പൂർണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് കമ്പനി സി.ഇ.ഒ മുഹമ്മദ് സുഹൈൽ അറിയിച്ചു.

    കമ്പനി രൂപവത്​കരണം, പി.ആർ.ഒ സേവനങ്ങൾ, അക്കൗണ്ടിങ്, ഓഡിറ്റിങ്, ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻസി, കോർപ്പറേറ്റ് കംപ്ലയൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ അരാംകോ, സാബിക് തുടങ്ങിയ മുൻനിര കമ്പനികളിലെ വെണ്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങളും ബിസ്സപ്പ് അറേബ്യ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.ചടങ്ങിൽ മാനേജിങ് പാർട്ണർ അസ്ഹർ കാഞ്ഞങ്ങാട്, റീജനൽ മാനേജർമാരായ അജ്മൽ, ഷാഹിദ് എന്നിവരും റിയാദിലെ സാമൂഹിക-വ്യവസായ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു.

    കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിലേറെയായി ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിസ്സപ്പ് അറേബ്യക്ക് നിലവിൽ ജിദ്ദയിലും ദമ്മാമിലും ശാഖകളുണ്ട്. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തിലധികം വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് സ്വന്തം പേരിൽ കമ്പനികൾ ആരംഭിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയ സ്ഥാപനം, നിലവിൽ മൂവായിരത്തിലേറെ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വിവിധ സേവനങ്ങൾ നൽകിവരുന്നു.

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    TAGS:Gulf NewsRiyadhnew branch
    News Summary - ബിസ്സപ്പ് അറേബ്യയുടെ പുതിയ ശാഖ റിയാദിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു
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