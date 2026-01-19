ജുബൈലിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

ജുബൈലിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചുtext_fields
ജുബൈൽ: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ ജുബൈലിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി സബീർ അഹമ്മദ് (40) കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. ജുബൈലിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. വഴിയിലൂടെ നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ജുബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഹൃദയസ്തംഭനമാണ് മരണകാരണമെന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പരേതനായ ഖുർബാൻ അഹമ്മദ്, ഷക്കീന ഖാത്തൂൻ എന്നിവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ. ഭാര്യ: ഫർസാന ബീഗം. മക്കൾ: ഗുലാം ഗൗഷ്, നൂർ ഫത്മ, ആയിഷ പർവീൺ. നിലവിൽ ജുബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം സൗദിയിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാനാണ് ബന്ധുക്കളുടെ തീരുമാനം. ഇതിനായുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രവാസി വെൽഫെയർ ജുബൈൽ ജനസേവന വിഭാഗം കൺവീനർ സലിം ആലപ്പുഴയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു.
