ജാബിർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ റിയാദ്: കാർ വൈദ്യുതി പോസ്​റ്റിലിടിച്ച്​ മലയാളി യുവാവ്​ റിയാദിൽ മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ഇടവ ചിറയിൽതൊടി സ്വദേശി ജാബിർ (28) ആണ് റിയാദിലെ ജനാദ്രിയ റോഡിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. അവിവാഹിതനാണ്. പിതാവ്: അബ്​ദുല്ല. മാതാവ്: ബീന മിസ്രിയ. മൃതദേഹം റിയാദിൽ ഖബറടക്കുന്നതിന് റിയാദ് കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ്​ ചെയർമാൻ സിദ്ദീഖ് തുവ്വൂർ കമ്പനി പ്രതിനിധികളെ സഹായിക്കാൻ രംഗത്തുണ്ട്.

A native of Thiruvananthapuram died in Riyadh after his car hit an electricity post