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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 10:07 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 10:07 PM IST

    കൊല്ലം നിലമേൽ സ്വദേശി സൗദിയിൽ ഹൃദയഘാതം മൂലം മരിച്ചു

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    അൽ അഹ്​സയിൽ ഖബറടക്കി
    കൊല്ലം നിലമേൽ സ്വദേശി സൗദിയിൽ ഹൃദയഘാതം മൂലം മരിച്ചു
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    റിയാദ്: മലയാളി സൗദിയിൽ ഹൃദയഘാതം മൂലം നിര്യാതനായി. റിയാദിൽനിന്ന് 225 കിലോമീറ്റർ അകലെ സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽപ്പെട്ട മഹത്ത ഷോബ എന്ന സ്ഥലത്ത്​ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന കൊല്ലം നിലമേൽ വാഴോട്​ സ്വദേശി നിഷാദ്​ മൻസിലിൽ അബ്​ദുൽ ഫൈസി (49) ആണ്​ മരിച്ചത്​. മൃതദേഹം അൽ അഹ്​സ സ്വലാഹിയ മഖ്​ബറയിൽ ഖബറടക്കി. പിതാവ്​: ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ്​. മാതാവ്: ലത്തീഫാ ബീബി. ഭാര്യ: സലീന ബീബി. മക്കൾ: നൗഫിയ, ഫൗസിയ. സഹോദരങ്ങളായ റിയാസ്, നിസാം, നിഷാദ് എന്നിവർ സൗദിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു.

    മരണാനന്തര നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ കൊല്ലം എം.പി എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ, ചടയമംഗലം എം.എൽ.എ എം.എം. നസീർ, നിലമേൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്​ റാഫി എന്നിവർ സൗദിയിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുകയും ചെയ്​തതായി ഖബറടക്കത്തിന്​ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾക്ക്​ നേതൃത്വം നൽകിയ നാസർ കല്ലറ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:kollam nativeDeathnewssaudiarabia
    News Summary - A native of Kollam Nilamel died of a heart attack in Saudi Arabia
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