    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 2:21 PM IST

    കൊല്ലം കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന്​ വീണ്​ മരിച്ച നിലയിൽ

    കൊല്ലം കടയ്ക്കൽ സ്വദേശി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന്​ വീണ്​ മരിച്ച നിലയിൽ
    ജുബൈൽ: മലയാളി യുവാവ്​ ആറുനില കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന്​ വീണ്​ മരിച്ചു. ജുബൈൽ റെഡിമിക്സ് കമ്പനി സൂപ്പർവൈസറായിരുന്ന പ്രശാന്തി​നെയാണ് താമസസ്ഥലത്തെ ആറുനില കെട്ടിടത്തി​ന്‍റെ ചുവട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്​. കൊല്ലം കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ പ്രശാന്ത് 15 വർഷമായി ഇതേ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്​. ഞായറാഴ്​ച ഉച്ചയോടെയാണ്​ സംഭവം. കാരണം വ്യക്തമല്ല.

    നാലുവർഷത്തിലേറെയായി പ്രശാന്ത് നാട്ടിൽ പോയിട്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സന്ദർശക വിസയിൽ സൗദിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പരേതനായ ബാബു-രമണി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് പ്രശാന്ത്. ഭാര്യ: ബിന്ദു. മക്കൾ: വൈഗ, വേധ. സഹോദരങ്ങൾ: നിഷാന്ത് (അൽ അഹ്‌സ), നിഷ. ജുബൈൽ ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകൻ സലിം ആലപ്പുഴ അറിയിച്ചു.

    TAGS:jubailkollam nativeAccident NewsObituary
    News Summary - A native of Kadakkal, Kollam, has died after falling from a building.
