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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 July 2026 5:22 PM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 5:22 PM IST

    മദീനയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനത്തിന് തീപിടിച്ചു

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    സിവിൽ ഡിഫൻസ് തീ അണച്ചു, ആർക്കും പരിക്കില്ല
    മദീനയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനത്തിന് തീപിടിച്ചു
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    മദീനയിൽ വാഹനത്തിന് തീപിടിച്ചപ്പോൾ, സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ തീയണയ്​ക്കുന്നു

    മദീന: സൗദി അറേബ്യയിലെ മദീനയിലുള്ള അൽ ഖസ്‌വ ജനവാസ മേഖലയിൽ വാഹനത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം മദീന സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗം വിജയകരമായി അണച്ചു. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കുകളോ മറ്റ് നാശനഷ്​ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മദീന ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    തീപിടിത്തമുണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്​നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ അതിവേഗം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയായിരുന്നു. അപകടകാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണവും തുടർ നിയമനടപടികളും അധികൃതർ ഇതിനകംതന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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    TAGS:middle eastmedinasaudiarabiaMiddle East News
    News Summary - A moving vehicle caught fire in Medina
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