Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 10:22 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 10:22 PM IST

    ജിദ്ദയിൽ 3,000 ത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്ത കൂട്ടയോട്ടം നടന്നു

    ജിദ്ദയിൽ 3,000 ത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്ത കൂട്ടയോട്ടം നടന്നു
    ജിദ്ദ ബലദിൽ നടന്ന കൂട്ടയോട്ടത്തിൽ നിന്ന്

    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: രാജ്യത്തിൻറെ 95 മത് ദേശീയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജിദ്ദയിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ അൽബലദ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കൂട്ടയോട്ടത്തിൽ 3,000 ത്തിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. സൗദി വിഷൻ 2030 ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി യോജിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി കായിക വിനോദങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയായിരുന്നു പരിപാടി.




    രണ്ട് പ്രധാന റൂട്ടുകളിലായാണ് മത്സരം നടന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്കായി 4.5 കിലോമീറ്റർ ട്രാക്കും, സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കായി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ട്രാക്കും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് ആവേശവും ദേശഭക്തിയും നൽകിയ പരിപാടി സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് ദേശീയ വികാരം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും സഹായിച്ചതായി അധികൃതർ വിലയിരുത്തി.

    TAGS:Saudi NewsJeddahgulf news malayalam
    X