Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 8:35 AM IST

    ‘ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026’ൽ ​മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ കൈ​പ്പു​ണ്യം

    ഭ​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സി.​ഇ.​ഒ​യാ​യ​ ബെ​ന്നി തോ​മ​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്​
    ‘ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026’ൽ ​മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ കൈ​പ്പു​ണ്യം
    ബെ​ന്നി തോ​മ​സ് യാം​ബു ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി ക്യാ​മ്പി​ൽ

    യാം​ബു: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ഫ്-​റോ​ഡ് മോ​ട്ടോ​ർ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് മ​ത്സ​ര​മാ​യ ‘ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി 2026’ സൗ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​റ്റ​റി​ങ് സ​ർ​വി​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​പ്പെ​രു​മ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ന്നു. 69 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 39 വ​നി​ത​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ 812 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ട വി​വി​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​വ​രും സം​ഘാ​ടക​രു​മാ​യ 6,000ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്കാ​ണ് സ്പാ​ഗോ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്പ​നി ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പു​ന്ന​ത്. 2024ൽ ​സൗ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യി​ലും ഇ​വ​ർ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​റ്റ​റി​ങ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ കു​ടി​യാ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ബെ​ന്നി തോ​മ​സ് പു​തു​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ആ​ണ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് ഓ​ഫി​സ​ർ. ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ ഫു​ട്‌​ബാ​ള​ർ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യോ​ട്​ രൂ​പസാ​ദൃ​ശ്യ​മു​ള്ള ബെ​ന്നി​യെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ ‘റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ’ എ​ന്നാ​ണ് വി​ളി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഈ ​വി​ളി​പ്പേ​ര് ഏ​റെ പ്ര​ചാ​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ 2011ൽ ‘​റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ സ്പാ​ഗോ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ദു​ബൈ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ലോ​ക​ത്തെ 11 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​മ്പ​നി​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ ഓ​ഫീ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച 20ഓളം ​കാ​റ്റ​റി​ങ് സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ്​ ക​മ്പ​നി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ മേ​ള​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​വു​റ്റ ‘ഫു​ഡ് സ​ർ​വി​സ്’ ന​ട​ത്തി​യ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ക​മ്പ​നി. ദു​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള സ്പാ​ഗോ കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​നം 2023ലെ ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ്, ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ വേ​ൾ​ഡ് മാ​ര​ത്ത​ൺ, ചൈ​ന​യി​ലെ വി​ന്റർ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ്, കോ​മ​ൺ‌​വെ​ൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ റ​ഗ്ബി, ഫി​ന അ​രീ​ന നീ​ന്ത​ൽ ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്, സോ​ള​മ​ൻ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലെ പ​സ​ഫി​ക് ഗെ​യിം​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ 20ഓ​ളം എ​ലൈ​റ്റ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​വ​ൻ​റു​ക​ളി​ൽ കാ​റ്റ​റി​ങ്​ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യു.​എ​സി​ലും യൂ​റോ​പ്പി​ലും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര കാ​യി​ക​മേ​ള​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്പാ​ഗോ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്പ​നി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ 14 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 3600 സ്ഥി​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തോ​ളം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മു​ണ്ട്.

    40ഓളം ​ആ​ഗോ​ള ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഡാ​ക്ക​ർ റാ​ലി​യി​ൽ കാ​റ്റ​റി​ങ് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ സ്പാ​ഗോ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്പ​നി​യെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​തെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യം ഏ​ത് പ​രി​പാ​ടി​യും ന​ന്നാ​യി ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നും ബെ​ന്നി തോ​മ​സ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ട്ട​യം പെ​രു​വ​ന്താ​ന​ത്തെ സെൻറ്​ ആ​ൻ​റ​ണീ​സ് കോ​ള​ജി​െൻറ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ് ബെ​ന്നി. കോ​ള​ജി​ലെ ഹോ​ട്ട​ൽ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സ്പാ​ഗോ ക​മ്പ​നി വ​ഴി​യാ​ണ്. പ​രേ​ത​നാ​യ പു​തു​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ തോ​മ​സി​െൻറ​യും വ​ട​ക്കേ​പു​ത്ത​ൻ​പു​ര ത്രേ​സ്യാ​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് ബെ​ന്നി. ഭാ​ര്യ: റോ​ഷ​ൻ. മ​ക്ക​ൾ: ഏ​യ്ഞ്ച​ൽ ട്രീ​സ ബെ​ന്നി, അ​നി​ത ആ​ൻ ബെ​ന്നി.

    TAGS:FoodsSaudi Newsdakar rallyMalayaliy
    News Summary - A Malayali's contribution to the 'Dakar Rally 2026'
