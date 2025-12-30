Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightബി​ൻ​ലാ​ദി​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 7:20 AM IST

    ബി​ൻ​ലാ​ദി​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ വ​ൻ അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി

    text_fields
    bookmark_border
    ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ഓ​ഹ​രി​ക​ളും ഇ​നി സൗ​ദി ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്
    ബി​ൻ​ലാ​ദി​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ വ​ൻ അ​ഴി​ച്ചു​പ​ണി
    cancel
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ബി​ൻ​ലാ​ദി​ൻ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​ത്ത​റ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സൗ​ദി ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഓ​ഹ​രി​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഓ​ഹ​രി ഉ​ട​മ​ക​ൾ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​ത്. ഇ​തോ​ടെ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ 86.38 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഹ​രി​ക​ളും ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലാ​കും. ഈ ​മൂ​ല​ധ​ന വ​ർ​ധ​ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    2024 പ​കു​തി​യോ​ടെ ബി​ൻ​ലാ​ദി​ൻ ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച വി​വി​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​തെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബാ​ങ്ക് ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വാ​യ്പ​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തും ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​നീ​ക്കം ക​രു​ത്തേ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - A major crackdown on the Bin Laden group
    Similar News
    Next Story
    X