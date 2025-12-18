Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 8:08 AM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ പി​റ​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ​രാ​ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ഫോക്കസ് ജിദ്ദ ‘ഡ്യൂൺ സ്​റ്റോറീസ്’ ശ്രദ്ധേയമായി
    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ പി​റ​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ​രാ​ത്രി
    cancel
    camera_alt

    ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജി​ദ്ദ ഡി​വി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ‘ഡ്യൂ​ൺ സ്റ്റോ​റീ​സ്’ സാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് 

    ജി​ദ്ദ: എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​യും പു​തി​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ഫോ​ക്ക​സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ജി​ദ്ദ ഡി​വി​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഡ്യൂ​ൺ സ്​​റ്റോ​റീ​സ്’ സാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഫോ​ക്ക​സ് ജി​ദ്ദ ലി​റ്റ് എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2026 ജ​നു​വ​രി 10ന് ​ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ‘ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജ് 3.0’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​സാ​ഹി​ത്യ വി​രു​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​മാ​യ ടെ​ന്റി​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഫ​യ​റി​ന്റെ​യും ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റി​ന്റെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും വാ​യ​ന സ്നേ​ഹി​ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന വി​ജ്ഞാ​ന വി​രു​ന്ന് പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. പു​സ്ത​ക എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ക എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ സം​ഗ​മം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ര​ച​നാ​പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളും പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു തു​റ​ന്ന വേ​ദി​യാ​യി.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും വേ​ദി പ​ങ്കി​ട്ടു. ഹ​സ്സ​ൻ ചെ​റൂ​പ്പ, ബ​ഷീ​ർ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, എ.​പി അ​ൻ​വ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ശി​ഹാ​ബ് ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട്, വ​ഹീ​ദ് സ​മാ​ൻ, അ​മീ​ന ബ​ഷീ​ർ, സൗ​ദ കാ​ന്ത​പു​രം, റെ​ജി അ​ൻ​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ര​ച​നാ​പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളും പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ്സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ബാ​ല എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മ​ൻ ച​ർ​ച്ചാ വേ​ദി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി. ഇ​തി​ന​കം ഒ​രു ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് നോ​വ​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​തി​ന്റെ പ​ണി​പ്പു​ര​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മ​ന്റെ ല​ളി​ത​മാ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​വും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​ക​ളും സ​ദ​സ്സി​ന്റെ മ​ന​സ്സ് കീ​ഴ​ട​ക്കി. ത​നി​ക്ക് വ​ലി​യ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്നും ത​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എ​ഴു​തു​ന്ന​തെ​ന്നും ല​ളി​ത​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് സ​ദ​സ്സി​ൽ വ​ലി​യ ക​യ്യ​ടി നേ​ടി. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രോ​ടൊ​പ്പം ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തൂ​ണേ​രി അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​ധി​ക ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കി.

    ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് സെ​ഷ​ൻ ഷ​ഫീ​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി ച​ടു​ല​വും ഹൃ​ദ്യ​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ശ്രോ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു സ​ദ​സ്സി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി. ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും മാ​പ്പി​ള ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും സാ​ഹി​ത്യ​രാ​ത്രി​യെ പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കി. ജ​നു​വ​രി 10ന് ​ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘ബു​ക്ക് ഹ​റാ​ജി'​ൽ പ​ഴ​യ​തും പു​തി​യ​തു​മാ​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​നും വി​ൽ​ക്കാ​നും കൈ​മാ​റാ​നും അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 0559344474, 0556957687 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - A literary night born in the desert
    Similar News
    Next Story
    X