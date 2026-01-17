Begin typing your search above and press return to search.
    ക​രു​ണ​യു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്; ശാ​ക്കി​ർ ജ​മാ​ലി​നെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു

    ക​രു​ണ​യു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങ്; ശാ​ക്കി​ർ ജ​മാ​ലി​നെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു
    ശാ​ക്കി​ർ ജ​മാ​ലി​നെ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്

    കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: അ​ഞ്ച​ര മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം പ​രു​ത്തി​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ശാ​ക്കി​ർ ജ​മാ​ലി​നെ (32) തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം, എം​ബ​സി പ്ര​തി​നി​ധി ആ​ഷി​ഖ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ശാ​ക്കി​റി​െൻറ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ഹു​സൈ​ൻ മ​ഹ്ദി അ​ൽ സ​ലാ​ഹ്, കെ.​എം.​സി.​സി, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക മ​ഞ്ജു മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ദ​മ്മാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഡി​ഫ), ഇ.​എം.​എ​ഫ് റാ​ക്ക എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഏ​കോ​പി​ത നീ​ക്ക​മാ​ണ് ശാ​ക്കി​റി​ന് തു​ണ​യാ​യ​ത്.

    ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച സ്ട്രെ​ച്ച​റി​ലാ​ണ് ശാ​ക്കി​റി​നെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. വി​മാ​ന​ച്ചെ​ല​വ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വ​ഹി​ച്ചു. വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ അ​നു​ഗ​മി​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മി​െൻറ ചെ​ല​വു​ക​ൾ ക​മ്പ​നി​യും ഇ.​എം.​എ​ഫ് റാ​ക്ക ഫു​ട്ബാ​ൾ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും പ​ങ്കി​ട്ടു.ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​രെ ഐ.​സി.​യു സം​വി​ധാ​ന​മു​ള്ള ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ആ​ർ.​പി.​എം ഗ്രൂ​പ്പ് വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​യ ശാ​ക്കി​റി​നെ നോ​ർ​ക്ക ഒ​രു​ക്കി​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. വി​ഷ​യം റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി നി​ർ​ണാ​യ​ക ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ശാ​ക്കി​റി​െൻറ ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​ക​നെ​യും സ​ഹോ​ദ​ര​നെ​യും സ്പോ​ൺ​സ​ർ ത​ന്നെ ദ​മ്മാ​മി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി കോ​ഡൂ​ർ, ആ​ശി​ഖ് ചേ​ലേ​മ്പ്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    മി​ക​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം കൂ​ടി​യാ​യ ശാ​ക്കി​റി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ഡി​ഫ​യു​ടെ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങും സ​ജീ​വ​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ത്തി​െൻറ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യ​മാ​യ ശാ​ക്കി​റി​െൻറ തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ള്ള ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ദ​മ്മാ​മി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം.

