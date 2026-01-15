Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightചെങ്കടലിന്‍റെ അൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 4:28 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 4:28 PM IST

    ചെങ്കടലിന്‍റെ അൽ ലൈത്ത്​ തീരങ്ങളിൽ വിരുന്നെത്തി ഡോൾഫിൻ കൂട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ പുത്തൻ ഉണർവ്
    A group of dolphins on the shores of Al Laith in the Red Sea
    cancel
    camera_alt

    ചെങ്കടലിന്‍റെ അൽ ലൈത്ത്​ ഭാഗങ്ങളിൽ വിരുന്നെത്തിയ ഡോൾഫിൻ കൂട്ടം

    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: മക്കയുടെ തെക്കൻ തീരപ്രദേശമായ അൽ ലൈത്തിൽ കടൽ വിസ്മയമൊരുക്കി ഡോൾഫിനുകളുടെ കൂട്ടം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അൽ ലൈത്തിലെ കടൽതീരങ്ങളിലും ഉൾക്കടലിലെ ജലപാതകളിലും കൂട്ടമായെത്തുന്ന ഡോൾഫിനുകൾ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്കും നയനമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.


    കടൽപരപ്പിൽ ഉയർന്നുചാടിയും വട്ടംചുറ്റിയും ഡോൾഫിനുകൾ നടത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് സന്ദർശകരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ചുവന്ന കടലിന്‍റെ തെളിഞ്ഞ നീലജലത്തിൽ ഡോൾഫിനുകൾ നീന്തിത്തുടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. മേഖലയുടെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾക്ക് വലിയ ഊർജം പകരുന്നതാണ് ഈ പ്രതിഭാസമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

    അൽ ലൈത്ത് ദ്വീപുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥ അതീവ ആരോഗ്യകരമാണ്​ എന്നതിന്‍റെ തെളിവാണ് ഡോൾഫിനുകളുടെ ഈ വൻതോതിലുള്ള സാന്നിധ്യം. വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനും പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയ്ക്കും സൗദി അറേബ്യ നടത്തുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ശ്രമങ്ങളുടെ വിജയം കൂടിയാണിത്. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരം വികസിപ്പിക്കുക എന്ന സൗദി വിഷൻ 2030-ന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ഈ മുന്നേറ്റം ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു.


    മറൈൻ ടൂറിസം, പ്രകൃതി പര്യവേഷണം, വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നിവക്ക്​ അൽ ലൈത്തിൽ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ടൂറിസത്തിന്‍റെ ആഗോള ഭൂപടത്തിൽ അൽ ലൈത്തിനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഈ സാഹചര്യം സഹായിക്കും. പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും വിനോദവും എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിക്കാം എന്നതിന്‍റെ മികച്ച മാതൃകയായി ഈ തീരം മാറുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Red SeaDolphinsSaudi Arabia
    News Summary - A group of dolphins on the shores of Al Laith in the Red Sea
    Similar News
    Next Story
    X