Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 1:45 PM IST

    ദി​ന​ക​ര​ന് സാ​ന്ത്വ​ന​മേ​കി സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം പൊ​തു​കൂ​ട്ടാ​യ്മ

    ദി​ന​ക​ര​ന് സാ​ന്ത്വ​ന​മേ​കി സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം പൊ​തു​കൂ​ട്ടാ​യ്മ
    ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ ദി​ന​ക​ര​ന് കേ​ളി ‘സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം’ പൊ​തു​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ലെ ബ​ദി​യ​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്ത്, തൊ​ഴി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി കാ​ര​ണം പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച കൊ​ല്ലം പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ദി​ന​ക​ര​ന് സാ​ന്ത്വ​ന​മാ​യി കേ​ളി ‘സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം’ പൊ​തു​കൂ​ട്ടാ​യ്മ. 31 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച ദി​ന​ക​ര​ൻ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    പ്ര​മേ​ഹ​വും അ​നു​ബ​ന്ധ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളും മൂ​ലം ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കെ, അ​ടു​ത്തി​ടെ കാ​ലി​ന്റെ വി​ര​ൽ മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രി​ക്കെ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ളി ബ​ദി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ‘സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം’ പൊ​തു​ഗ്രൂ​പ്പി​ലൂ​ടെ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ചി​കി​ത്സാ സ​ഹാ​യം ദി​ന​ക​ര​ന് കൈ​മാ​റി. പ​ര​വൂ​ർ അ​ർ​ബ​ൻ ബാ​ങ്ക് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​പി.​ഐ.​എം കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗം കെ. ​സേ​തു​മാ​ധ​വ​ൻ സ​ഹാ​യ​ധ​നം കൈ​മാ​റി.

    കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും, കേ​ളി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ സ​ന്തോ​ഷ് മാ​ന​വം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ എ. ​ദ​സ്ത​കീ​ർ, ശ്രീ​ലാ​ൽ, യാ​ക്കൂ​ബ്, വി​ജ​യ​കു​മാ​ര​ക്കു​റു​പ്പ്, വി​നോ​ദ്, സ​ജീ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

