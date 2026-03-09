Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 March 2026 9:20 PM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 9:20 PM IST

    യാംബു മുൻപ്രവാസിയായ മലപ്പുറം സ്വദേശി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി

    saudhi
    അബ്ദുൽ കരീം

    യാംബു: മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ യാംബു മുൻ പ്രവാസി നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. മങ്കട -പള്ളിപ്പുറം കരങ്ങാടൻ വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ കരീം (56) ആണ് അസുഖത്തെ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സക്കിടെ തിങ്കളാഴ്ച നിര്യാതനായത്. യാംബുവിൽ നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂർ ഹോട്ടലിൽ പത്ത് വർഷത്തോളം പൊറോട്ട മേക്കർ ആയി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു.

    പരേതരായ കരങ്ങാടൻ അലവിക്കുട്ടി-പാത്തുകുട്ടി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അബ്ദുൽ കരീം. ഭാര്യ: സകീന. മക്കൾ: ഫാസിൽ, ഫാഇസ്, ഫൈറൂസ്, ഫിദ ഫാത്തിമ. മരുമക്കൾ: മശീദ, റിഷാന.

    TAGS:yambuObituaryMalappuram
    News Summary - A former resident of Yambu, a native of Malappuram, passed away in his hometown.
