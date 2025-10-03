Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകൊ​ണ്ടോ​ട്ടി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:44 AM IST

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ഹോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ഹോ​ത്സ​വം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    'കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ഹോ​ത്സവം' ടി.​വി ഇ​ബ്രാ​ഹിം എം.​എ​ൽ.​എ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    ദ​മ്മാം: കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യ​ൻ​സ് @ദ​മ്മാം ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 'കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ഹോ​ത്സ​വം' വൈ​ദ്യ​ർ നൈ​റ്റ് ദ​മ്മാം ഫൈ​സ​ലി​യ​യി​ലെ യൗ​മ് അ​ൽ മീ​ക്ക ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 'കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ച​രി​ത്ര​വും സം​സ്കാ​ര​വും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സെ​മി​നാ​റോ​ട് കൂ​ടി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം, സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ, മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ കു​റി​ച്ച് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മ​ടാ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ലിം പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റ​ുമു​റി സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം മൊ​യ്‌​തീ​ൻ​കു​ട്ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ഇ.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദു​കു​ട്ടി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തീം ​വി​ഡി​യോ സ​ദ​സ്സി​നെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് ആ​ന​പ്ര തീം ​വി​ഡി​യോ​യേ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രിച്ചു.

    സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ ടി.​വി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ലി​നെ എം.​എ​ൽ.​എ ആ​ദ​രി​ച്ചു. മു​ഖ്യാ​തിഥി ടി.​വി ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​രും അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മ​ടാ​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യും ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ശ്രീ​രാ​ജ് ചെ​റു​ക്കാ​ട്ട്, സു​ൽ​ഫി (ഖാ​ലി​ദ് സാ​ദ്) വൈ​ദ്യ​ർ നൈ​റ്റ് പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ.​എം.​ഇ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി​പി​ൻ ദാ​സ് ചെ​ട്ടി​യ​ത്ത്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​മീം കാ​രാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹു​സൈ​ൻ പ​ഴേ​രി, ഹം​സ അ​ത്തി​ക്കാ​വി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ എം.​എ​ൽ.​എ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചാ​ദ​രി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് നേ​ടി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗം റാ​ബി​യ റൂ​ബി, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്കി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വ​ച്ച റൈ​ദ അ​ജ്മ​ൽ, ബ്ലോ​ഗ​ർ താ​ഹി​ർ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, മീ​ഡി​യ കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​നീ​സ് കോ​ട്ട​പ്പു​റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​യും ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. കെ.​കെ ഫാ​റൂ​ഖ്, സി​ദ്ദി​ഖ്‌ പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല, ഇ.​കെ സ​ലിം, കെ.​എം ബ​ഷീ​ർ, അ​സൈ​നാ​ർ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ചേ​ന​ങ്ങാ​ട​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​റു​മി വ​യ​നാ​ട് ന​യി​ച്ച സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നി​ൽ ഫ​ഹ​ദ് ബ​ക്ക​ർ, ഷു​ഐ​ബ്‌ മ​ര​ക്കാ​ർ, ക​രീം മാ​വൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ എ​ട​ക്കോ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ല​പി​ച്ചു. ന​ഹീ​ദ് സ​ബ്റി അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി.​മു​സ്ത​ഫ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ബ​സാ​ർ, പി.​ഇ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, സ​ഹീ​ർ മ​ജ്‌​ദാ​ൽ, സൈ​നു​ദീ​ൻ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ്, ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​ക്ക​ര, സ​മ​ദ് സ​ൽ​ക്കാ​ര, ബാ​വ പ​റ​മ്പാ​ട​ൻ, അ​സ്‌​ലം ക​രി​പ്പൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ, നി​യാ​സ് ബി​നു, ഷ​മീ​ർ ജു​ബൈ​ൽ, ബ​ന്ന, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ജു​സൈ​ർ, നം​ഷീ​ദ ഷ​മീ​ർ, ആ​സി​ഫ ടീ​ച്ച​ർ, ബു​ഷ്‌​റ റി​യാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വൈ​സ് പ്ര​ഡി​ഡ​ന്റ് റി​യാ​സ് മ​ര​ക്കാ​ട്ടു​തൊ​ടി​ക ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kondottySaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - A festival was organized by Kondotty
    Similar News
    Next Story
    X