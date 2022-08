സൗദിയിൽനിന്ന്​ വിദേശികളയക്കുന്ന പണത്തിൽ കുറവ്​

cancel By നജിം കൊച്ചുകലുങ്ക്​ റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യയിൽനിന്ന്​ വിദേശികൾ പുറത്തേക്ക്​ അയക്കുന്ന പണത്തിൽ കുറവ്​. രാജ്യത്ത്​ ജോലി ചെയ്യുന്നവരടക്കം താമസക്കാരായ വിദേശികൾ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്കും മറ്റും അയക്കുന്ന പണത്തി​െൻറ തോതിലാണ്​ കുറവ്​ വന്നിരിക്കുന്നത്​. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിലെ കണക്കാണിത്​. ഈ വർഷം ആദ്യത്തെ ആറുമാസത്തിനിടെ ആകെ അയച്ചത്​ 1321 കോടി റിയാലാണ്​. കഴിഞ്ഞവർഷം ഇതേ കാലയളവിലെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യു​േമ്പാൾ രണ്ട്​ ശതമാനം കുറവാണിതെന്ന്​ സൗദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക്​ (സാമ) വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ പ്രതിമാസ കണക്ക്​ പരിശോധിച്ചാൽ ജൂണിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്​. ​മെയ്​ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച്​ 17 ശതമാനം കൂടുതലാണ്​ ജൂണിൽ രാജ്യത്തിന്​ പുറത്തേക്ക്​ പോയ പണതോത്​. ഈ ഒറ്റ മാസത്തിനിടെ 193 കോടി റിയാലാണ്​ വിദേശികൾ അയച്ചത്​. അതെസമയം സൗദി പൗരന്മാരുടെ വിദേശവിനിമയം അഞ്ച്​ ശതമാനം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ജൂൺ വരെ 675 കോടി റിയാൽ അവർ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ വിദേശത്തേക്ക്​ അയച്ചു.

Show Full Article

News Summary -

A decrease in the amount of money that foreigners withdraw from Saudi Arabia