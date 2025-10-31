Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:37 AM IST

    55 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ താ​ണ്ടി സൈ​ക്കി​ൾ സ​ഞ്ചാ​രി അ​രു​ൺ ത​ഥാ​ഗ​ത് റി​യാ​ദി​ൽ

    55 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ താ​ണ്ടി സൈ​ക്കി​ൾ സ​ഞ്ചാ​രി അ​രു​ൺ ത​ഥാ​ഗ​ത് റി​യാ​ദി​ൽ
    ലോ​ക സൈ​ക്കി​ൾ സ​ഞ്ചാ​രി അ​രു​ൺ ത​ഥാ​ഗ​തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം

    ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: പു​ഞ്ചി​രി​കൊ​ണ്ട് ലോ​ക​ത്തെ കീ​ഴ​ട​ക്കാ​ൻ പാ​രീ​സി​ലെ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് വേ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച്, റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​മ്പ​ല​മു​ക​ൾ സ്വ​ദേ​ശി അ​രു​ൺ ത​ഥാ​ഗ​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കി.

    തു​ർ​ക്കി​യി​ൽ​നി​ന്ന് റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യ അ​രു​ണി​നെ സി​ദ്ദീ​ഖ് തു​വ്വൂ​ർ, ഷെ​ബി, യൂ​സു​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. യൂ​റോ​പ്പ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക, ഏ​ഷ്യ എ​ന്നീ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ലെ 55 ൽ ​പ​രം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ട യാ​ത്ര സൗ​ദി, കു​വൈ​ത്ത്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ എ​ന്നി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് വീ​ണ്ടും യൂ​റോ​പ്പി​ൽ എ​ത്തി റ​ഷ്യ, ചൈ​ന, നേ​പ്പാ​ൾ വ​ഴി 2026 ആ​ഗ​സ്തി​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    സൈ​ക്കോ​ള​ജി​യി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​മു​ള്ള അ​രു​ൺ, എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ള​ക്ട്രേ​റ്റി​ലെ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്താ​ണ് യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. യു.​എ​സി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത സ​ർ​ളി സൈ​ക്കി​ളി​ലാ​ണ് ലോ​ക സ​ഞ്ചാ​രം. ദി​വ​സ​വും 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന അ​രു​ൺ, യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലാ​ണ് മി​ക്ക​പ്പോ​ഴും താ​മ​സം. ജൂ​സും, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും, പ​ഴ​ങ്ങ​ളും മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഭ​ക്ഷ​ണം. ഗൗ​ത​മ ബു​ദ്ധ​നോ​ടു​ള്ള ആ​രാ​ധ​ന കാ​ര​ണ​മാ​ണ് പേ​രി​നോ​ടൊ​പ്പം സ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ർ​ഗം എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷ​ണ​മു​ള്ള പാ​ലി ഭാ​ഷ​യി​ലു​ള്ള ത​ഥാ​ഗ​ത് എ​ന്ന് ചേ​ർ​ത്ത​ത്.

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണ യോ​ഗം ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് തു​വ്വൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​സ്മാ​ൻ പ​രീ​ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഒ.​പി മു​ഹ​യു​ദ്ദീ​ൻ, അ​രു​ൺ ത​ഥാ​ഗ​തി​നെ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    യാ​ത്രാ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​ദ​സ്സു​മാ​യി പ​ങ്കു​വ​ച്ച അ​രു​ൺ, മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​മീ​ർ ബി​രാ​ൻ, നു​റു​ദ്ദീ​ൻ പ​ടി​ക്കാ​മ​റ്റം, മ​ജീ​ദ് പാ​റ​ക്ക​ൽ, റ​ഹീം ഹ​സ്സ​ൻ, ഷ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​ല്ലാ​രി​മം​ഗ​ലം, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് വാ​ഫി, ഷ​മീ​ർ ചി​റ​യം, പ​രീ​ത് പാ​റ​ക്ക​ൽ, ജ​ലാ​ൽ കാ​ലാ​മ്പൂ​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ്, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പ​ട്ടി​മ​റ്റം, സ്വാ​ലി​ഹ് ആ​ലു​വ, ബ​ഷീ​ർ സെ​യ്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ലി​യാ​ർ കു​ഞ്ഞ്, ന​ബീ​ൽ ക​രീം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് മു​ല​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ ഉ​ളി​യ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും നേ​ർ​ന്നു.

    TAGS:RiyadhCyclistSaudi Arabia
