    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 10:24 AM IST

    അ​ന്ന് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി, ഇ​ന്ന് വി​ധി ക​ർ​ത്താ​വ്; ഫിറോസ് ബാബു വീണ്ടും കലോത്സവ വേദിയിൽ

    അ​ന്ന് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി, ഇ​ന്ന് വി​ധി ക​ർ​ത്താ​വ്; ഫിറോസ് ബാബു വീണ്ടും കലോത്സവ വേദിയിൽ
    ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു

    ദ​മ്മാം: 43 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പു​ള്ള ഒ​രു ത​ണു​ത്ത മ​ഴ​ക്കാ​ലം. ക​ണ്ണൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​നു മു​ന്നി​ൽ വി​റ​യ്ക്കു​ന്ന നെ​ഞ്ചോ​ടെ നി​ന്ന ആ ​പ​തി​ന​ഞ്ചു​കാ​ര​ൻ പ​യ്യ​ൻ ച​രി​ത്രം കു​റി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ന്ന് ആ​രും ക​രു​തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സം​ഗീ​ത അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​യ്പാ​ട്ട് അ​ഭ്യ​സി​ച്ചെ​ത്തി​യ അ​തി​കാ​യ​ന്മാ​രെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി, മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു വി​പ്ല​വം പി​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തൃ​ശൂ​രി​ൽ 65ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്​ അ​ര​ങ്ങു​ണ​ന്ന​പ്പോ​ൾ, അ​ന്ന് ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച അ​തേ ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​വി​െൻറ ക​സേ​ര​യി​ലി​രു​ന്നു​. ഹ്ര​സ്വ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ദ​മ്മാ​മി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ലോ​ത്സ​വ ദൗ​ത്യ​ത്തി​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങും മു​മ്പ്​ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ’​വു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​തി​െൻറ പ്ര​സ​ക്ത​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​െൻറ വി​പ്ല​വം

    സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന് ല​ളി​ത​ഗാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന്ന് വ​ലി​യ മേ​ൽ​വി​ലാ​സ​മൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ അ​ട​ക്കി​വാ​ണി​രു​ന്ന ആ ​വേ​ദി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് തി​രൂ​ർ പൂ​ക്ക​യി​ൽ ‘സ്വ​രം’ വീ​ട്ടി​ൽ ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു ന​ട​ന്നു​ക​യ​റി​യ​ത്. താ​നൂ​ർ ദേ​വ​ദാ​ർ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന ഫി​റോ​സ്, മൂ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് അ​ന്ന് ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​െൻറ ത​ലേ​ദി​വ​സം ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ ഉ​മ്മ​യും സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രും പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു ഫി​റോ​സി​െൻറ ക​രു​ത്ത്. ‘അ​ക​ലെ​യൊ​രാ​മ്പ​ൽ​പ്പൂ... അ​വ​ളൊ​രു സു​ന്ദ​രി​പ്പൂ.. ക​വി​ളോ ന​ന​ഞ്ഞി​രി​പ്പൂ, ക​ര​ളോ ത​ള​ർ​ന്നു​നി​ൽ​പ്പൂ’ എ​ന്ന ഗാ​നം ഫി​റോ​സ് പാ​ടി​നി​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പൊ​ലീ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ട് നി​ശ്ശ​ബ്​​ദ​മാ​യി. പി​ന്നാ​ലെ വ​ന്ന​ത് നി​ല​യ്ക്കാ​ത്ത ക​ര​ഘോ​ഷം. ല​ളി​ത​ഗാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക്ക് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും എ ​ഗ്രേ​ഡും ല​ഭി​ച്ചു.

    മ​റ​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത ആ ​വേ​ദ​ന

    വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടും അ​ന്ന് വേ​ണ്ട​ത്ര ആ​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​യ​തി​െൻറ നോ​വ് ഇ​ന്നും ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു​വി​െൻറ ഉ​ള്ളി​ലു​ണ്ട്. ‘ല​ളി​ത​ഗാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന് സ​മ്മാ​ന​മോ?’ എ​ന്ന് കൂ​ടെ​വ​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പോ​ലും അ​തി​ശ​യ​പ്പെ​ട്ട കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. പി​റ്റേ​ന്ന​ത്തെ പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫോ​ട്ടോ പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ ത​​ന്റെ പേ​ര് മാ​ത്രം അ​ച്ച​ടി​ച്ചു​വ​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​കൂ​ടി​യാ​യ ഉ​മ്മ വി​ങ്ങി​പ്പൊ​ട്ടി​യ​ത് ഫി​റോ​സ് ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്നോ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്നോ ഒ​രു ട്രോ​ഫി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ​പോ​യ ആ ​പ​തി​ന​ഞ്ചു​കാ​ര​​ന്റെ സ​ങ്ക​ടം ഇ​ന്നും മാ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല.

    സം​ഗീ​ത​ത്തി​​ന്റെ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട്

    ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യ വാ​പ്പ​യു​ടെ​യും സം​ഗീ​ത​പ്രേ​മി​യാ​യ ഉ​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന ഫി​റോ​സ്, ബാ​ബു​രാ​ജ്, മ​ഹ്ബൂ​ബ്, ഉ​മ്പാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഗീ​ത കു​ല​പ​തി​ക​ളു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ കേ​ട്ടാ​ണ് വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. പു​രോ​ഗ​മ​ന ക​ലാ​സം​ഘം മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഓ​ടി​ന​ട​ന്ന ഉ​പ്പ​ക്ക്​ പാ​ട്ടു​കാ​ർ ജീ​വ​നാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ഴാം വ​യ​സ്സി​ൽ ഉ​പ്പ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ൻ​സ​ൻ​റ്​ മാ​സ്​​റ്റ​റു​ടെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ബേ​ബീ​സ് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര’​യി​ലൂ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ യാ​ത്ര ഇ​ന്ന് അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​കാ​ല​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ 500-ല​ധി​കം ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പാ​ടി​യ​ത്. 90ഓ​ളം കാ​സ​റ്റ്​ ആ​ൽ​ബ​ങ്ങ​ൾ. അ​തി​ൽ ‘പൂ​നി​ലാ പു​ഞ്ചി​രി തൂ​കി...’, ‘മു​ത്ത് മെ​ഹ​ബൂ​ബേ...’, ‘ഫു​ർ​ക്കാ​നു​ൽ അ​ളീം...’ എ​ന്നി​വ സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റു​ക​ളാ​ണ്. യേ​ശു​ദാ​സ്, ചി​ത്ര, ജാ​ന​കി​യ​മ്മ, എ​സ്.​പി. ബാ​ല​സു​ബ്ര​ഹ്​​മ​ണ്യം, സോ​നു നി​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ഹാ​ര​ഥ​ന്മാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം വേ​ദി പ​ങ്കി​ടാ​നാ​യ​ത്​ മ​ഹാ​ഭാ​ഗ്യം.

    ഒ​രു കൗ​തു​കം ബാ​ക്കി​യാ​ക്കി...

    ഇ​ന്ന് മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​വാ​യി തൃ​ശൂ​രി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു​വി​െൻറ ഉ​ള്ളി​ൽ ഒ​രു കൗ​തു​ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 43 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് താ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച ആ ​റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് - ല​ളി​ത​ഗാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി നേ​ടി​യ ആ ​ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം - ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ പോ​ന്ന ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തു​മോ എ​ന്ന്. റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ ​വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​വാ​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വാ​യും ത​ബ​ലി​സ്​​റ്റാ​യും തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ഫി​റോ​സ് ബാ​ബു​വി​ന് സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം ഇ​ന്നും വെ​റു​മൊ​രു മ​ത്സ​ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പെ​യ്തു​തീ​രാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ പെ​രു​മ​ഴ​ക്കാ​ല​മാ​ണ്. റ​ജീ​ന ബാ​ബു​വാ​ണ് ഭാ​ര്യ. സ​ജി​ൻ ബാ​ബു, റോ​സ്ന ബാ​ബു, ഷ​ഹ​ന ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    News Summary - A contestant then, a leader today; Firoz Babu is back on the stage of the Kalolsava
