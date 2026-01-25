Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 8:58 AM IST

    ജു​ബൈ​ലി​ലൊ​രു ‘പൂ​ച്ച​ക​ളു​ടെ പ്ര​സ​വ വീ​ട്’

    ജു​ബൈ​ലി​ലൊ​രു ‘പൂ​ച്ച​ക​ളു​ടെ പ്ര​സ​വ വീ​ട്’
    ജു​ബൈ​ലി​ലെ ‘പൂ​ച്ച​ക​ളു​ടെ പ്ര​സ​വ​വീ​ട്​’


    ത​ണ​ലാ​യി ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബം


    ജു​ബൈ​ൽ: വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്തെ ഇ​ട​നാ​ഴി​യി​ലെ ആ ​ചെ​റി​യ സ്​​റ്റോ​ർ റൂം ​തു​റ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത് പൂ​ച്ച​ക്കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ര​ച്ചി​ലാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ത്തി​നി​റ​യ്ക്കു​ന്ന ഒ​രി​ട​മ​ല്ല ഇ​ത്; മ​റി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ജു​ബൈ​ലി​ലെ ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ളാ​യ പൂ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു ‘പ്ര​സ​വ വീ​ടാ​ണ്’. റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​നി​ലെ പ്രൊ​ജ​ക്റ്റ് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​റാ​യ ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി സ​ഫ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദും കു​ടും​ബ​വു​മാ​ണ് തെ​രു​വി​ല​ല​യു​ന്ന പൂ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​സ്നേ​ഹ​ത്ത​ണ​ലൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ടോ​സ്​​റ്റ്​ മാ​സ്​​റ്റ​ർ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ​ഫ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഡി​സ്​​റ്റി​ങ്​​ഷ്ഡ് ടോ​സ്​​റ്റ്​ മാ​സ്​​റ്റ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    പൂ​ച്ച സ്നേ​ഹ​ത്തി​െൻറ തു​ട​ക്കം

    20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തു​ള്ള സ​ഫ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജു​ബൈ​ൽ ജാ​ഫ​ർ ത​യ്യ​ർ മ​സ്ജി​ദി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ൽ ഒ​രു ത​ള്ള​പ്പൂ​ച്ച​യും കു​ഞ്ഞും ഇ​വ​രു​ടെ വീ​ട്ടു​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​ണ് എ​ല്ലാ​റ്റി​െൻറ​യും തു​ട​ക്കം. ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ ​വ​ള​ർ​ത്തു​പൂ​ച്ച​യെ​യും കു​ഞ്ഞി​നെ​യും ആ​ട്ടി​യോ​ടി​ക്കാ​ൻ സ​ഫ​യ​റി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും തോ​ന്നി​യി​ല്ല.

    ക​ണ്ണി​ന് അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ച്ച കു​ഞ്ഞി​നെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ത​ള്ള​പ്പൂ​ച്ച പോ​യ​പ്പോ​ൾ സ​ഫ​യ​റി​െൻറ മ​ക​ൾ ആ​യി​ഷ ആ ​ദൗ​ത്യം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. മ​രു​ന്നും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കി അ​വ​ൾ ആ ​കു​ഞ്ഞി​നെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​നാ​യ ആ ​പൂ​ച്ച​ക്കു​ട്ടി മ​തി​ൽ ചാ​ടി സ്വ​ന്തം ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ​തോ​ടെ പൂ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ‘പ്ര​സ​വ വീ​ട്’ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ വീ​ണ്ടും അ​തേ സ്​​റ്റോ​ർ റൂ​മി​ൽ നി​ന്ന് ശ​ബ്​​ദ​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങി. മ​റ്റൊ​രു ഗ​ർ​ഭി​ണി​പ്പൂ​ച്ച ആ ​സ്ഥ​ലം തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ​താ​ണ്. അ​തൊ​രു പ​തി​വാ​യി മാ​റി.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ താ​വ​ളം

    പൂ​ച്ച​ക​ൾ പ്ര​സ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് വി​ല്ല​യി​ലെ​ത്തി സ്ഥ​ലം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​ഫ​യ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ്ര​സ​വ​ത്തോ​ട​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സ​മു​റ​പ്പി​ക്കും. പ്ര​സ​വം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഏ​താ​നും ആ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ സ​ഫ​യ​റി​െൻറ കു​ടും​ബ​ത്തെ ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ച് ത​ള്ള​പ്പൂ​ച്ച​ക​ൾ മ​ട​ങ്ങും. പി​ന്നീ​ട് മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തോ​ളം ഈ ​കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ സ​ഫ​യ​റും ഭാ​ര്യ ര​ഹ്‌​ന​യും മ​ക്ക​ളാ​യ ആ​യി​ഷ​യും ഫാ​ത്തി​മ​യു​മാ​ണ്. ‘ഓ​ഫീ​സി​ൽ നി​ന്ന് വ​രു​മ്പോ​ൾ വാ​തി​ൽ​ക്ക​ൽ ത​ള്ള​പ്പൂ​ച്ച​യും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണു​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ന് വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ’​ന്ന്​ സ​ഫ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​യു​ന്നു.

    ഭ​ക്ഷ​ണ​വും പ​രി​ച​ര​ണ​വും

    പൂ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്​​ടാ​നി​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് മ​ന​പ്പാ​ഠ​മാ​ണ്. ടി​ൻ ഫു​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ ക​ബ്സ​യും ഹോ​ട്ട് ഡോ​ഗും വ​രെ ഈ ​പൂ​ച്ച​ക​ൾ ക​ഴി​ക്കും. പൂ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും വൃ​ത്തി​യാ​യി പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​വ​ർ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പൂ​ച്ച​ക​ളെ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് അ​ല്പം ചെ​ല​വേ​റി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. പൂ​ച്ച​ക​ൾ വ​ള​രെ വൃ​ത്തി​യും വെ​ടി​പ്പു​മു​ള്ള മൃ​ഗ​മാ​ണ്. മ​ല​വി​സ​ർ​ജ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം വെ​ളു​ത്ത മ​ണ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​വ​യു​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ലം വൃ​ത്തി​യോ​ടെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു. കൃ​ത്യ​മാ​യ കു​ത്തി​വെ​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. സ​ഫ​യ​റി​െൻറ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യും പൂ​ച്ച​പ്രേ​മി​യു​മാ​യ റ​ബീ​ന ജാ​ബി​റാ​ണ് പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 3000 സൗ​ദി റി​യാ​ൽ വി​ല​വ​രു​ന്ന സ്കോ​ട്ടി​ഷ് ഫോ​ൾ​ഡ് പോ​ലെ​യു​ള്ള വി​ല​കൂ​ടി​യ പൂ​ച്ച​ക​ളെ​യും റ​ബീ​ന വ​ള​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഒ​രു വ​ള​ർ​ത്തു​പൂ​ച്ച രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച് മ​രി​ച്ച​ത് അ​വ​രെ ഏ​റെ വി​ഷ​മി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഒ​രു ബാ​ച്ച് മു​തി​ർ​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ടു​ത്ത ബാ​ച്ച് ഗ​ർ​ഭി​ണി​പ്പൂ​ച്ച​ക​ൾ സ്​​റ്റോ​ർ റൂ​മി​ൽ സ്ഥാ​ന​മു​റ​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന സൗ​ദി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​വു​ക​യാ​ണ് സ്നേ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഈ ​മ​ല​യാ​ളി വീ​ട്.

