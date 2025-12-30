Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 8:01 AM IST

    എ, ​ബി ഡി​വി​ഷ​ൻ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ ലൈ​ന​പ്പാ​യി

    • സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ്
    • വാ​ശി​യേ​റി​യ സെ​മി പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും
    എ, ​ബി ഡി​വി​ഷ​ൻ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ ലൈ​ന​പ്പാ​യി
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റം (സി​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​െൻറ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ലീ​ഗ്, ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ എ, ​ബി ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ ചി​ത്രം വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ലെ സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ള്ള യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി, ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി, സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി, മ​ഹ്‌​ജ​ർ എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ളും, ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ന്യൂ ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി, എ.​സി.​സി - ബി, ​യാ​സ് എ​ഫ്.​സി, ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്.​സി ടീ​മു​ക​ളു​മാ​ണ് സെ​മി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്.

    എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ അ​വ​സാ​ന ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി​യും അ​ർ​കാ​സ് ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി​യും വി​ജ​യം നേ​ടി. എ​ഫ്.​സി യാം​ബു​വി​നെ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് റി​യ​ൽ കേ​ര​ള സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യ വി.​പി സു​ഹൈ​റി​ന് ചാം​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫ​ഹ​ദ് നീ​ലാ​മ്പ്ര അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    എ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ർ​കാ​സ് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ മ​ഹ്‌​ജ​ർ എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​യാ​ദ് (2), ആ​ദി​ൽ​ഷാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ കേ​മ​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​യാ​ദി​ന് സി​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം എ.​ടി ഹൈ​ദ​ർ മ​മ്പാ​ട് പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി.

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാം ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഐ.​ടി സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി​യെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തോ​ൽ​പി​ച്ച് എ.​സി.​സി എ​ഫ്.​സി - ബി ​സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി. മി​ക​ച്ച താ​രം സു​ഹൈ​ൽ പീ​ടി​ക​യി​ലി​ന് ഡോ. ​ഇ​ന്ദു ച​ന്ദ്ര ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മൂ​ന്നാം ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ അ​ൽ ഫി​ഫി ജി​ദ്ദ എ​ഫ്.​സി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് യാ​സ് എ​ഫ്.​സി സെ​മി​യി​ൽ ക​ട​ന്നു. ഫാ​സി​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​ക്ക് പ​റ​മ്പ​ൻ കു​ഞ്ഞാ​ലി ട്രോ​ഫി ന​ൽ​കി.

    അ​വ​സാ​ന ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ റെ​ഡ് സീ ​ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സി​നെ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ച് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്.​സി സെ​മി ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ക​മാ​ലു​ദ്ദീ​നാ​ണ് ഏ​ക ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഹ​നീ​ഫ ക​ട​മ്പോ​ട്ട് ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​മി​ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ന്യൂ​കാ​സി​ൽ എ​ഫ്.​സി, എ.​സി.​സി എ​ഫ്.​സി ബി​യു​മാ​യും, യാ​സ് എ​ഫ്.​സി, ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. എ ​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി, ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യും മ​ഹ്ജ​ർ എ​ഫ്.​സി, സാ​ബി​ൻ എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യും മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ഹ​ൽ അ​ബ്‌​ദു​ൽ സ​മ​ദ്, വി.​പി സു​ഹൈ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ, സു​ഹൈ​ൽ, കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് താ​രം റി​സ്‌​വാ​ൻ അ​ലി, ഈ​സ്​​റ്റ്​ ബം​ഗാ​ൾ താ​രം അ​മ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ൻ​സ് താ​രം നി​ഷാ​ദ് മാ​വൂ​ർ, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ർ​ഷി​ദ്, സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജി​യാ​ദ്, അ​ഫ്‌​ദ​ൽ മു​ത്തു എ​ന്നി​വ​രും മ​ണി​പ്പൂ​രി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ല്ല​ൻ ക്യാ​മ്പ​ർ, ഒ​വാ​നി​ജു പാ​ജു, ദാ​മ​ൻ ചൈ​ൻ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ ഷ​ലീ​ഫ്, ഷാ​ഹു​ൽ, പ്ര​വീ​ൺ, ഹാ​രി​സ് കൊ​ന്നോ​ല, ഷ​ഫീ​ക് പ​ട്ടാ​മ്പി, നൗ​ഷാ​ദ് ചെ​ത്ത​ലൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ഹ​നീ​ഫ, യാ​ഖൂ​ബ് ബാ​ബു, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി, ശൈ​ഖ് സാ​ദി​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, ഷി​ൽ​ജാ​സ്, ഇം​ത്തി​യാ​സ്, ഹ​കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ക്‌​ബാ​ൽ, സി​റാ​ജ്, സു​ൽ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സി​ഫും സാ​ൻ​ഫോ​ർ​ഡും ന​ട​ത്തി​യ ഭാ​ഗ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ ഹ​മീ​ദ്, സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി.

