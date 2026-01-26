Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    26 Jan 2026 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 8:53 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 965 നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി; സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​നം

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 965 നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി; സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​നം
    യാം​ബു: രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ക​ര, നാ​വി​ക, വ്യോ​മ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ദി ക​സ്​​റ്റം​സ് ന​ട​ത്തി​യ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 965 നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ട​ത്തു​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സൗ​ദി സ​കാ​ത്ത്, ടാ​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ക​ർ​ശ​ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി.

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​വ​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളും ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​യ കേ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 114 മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളാ​ണ്​ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത​ത്. ഹ​ഷീ​ഷ്, കൊ​ക്കെ​യ്ൻ, ഹെ​റോ​യി​ൻ, മെ​ത്താം​ഫെ​റ്റ​മി​ൻ, കാ​പ്റ്റ​ഗ​ൺ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മ​റ്റ് നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 437 കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 1,950 പു​ക​യി​ല അ​നു​ബ​ന്ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ക​ള്ള​പ്പ​ണം ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 10 കേ​സു​ക​ളും, ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും അ​വ​യു​ടെ അ​നു​ബ​ന്ധ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള മൂ​ന്ന്​ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ക​സ്​​റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​​​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി-​ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തോ മ​റ്റ് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രും താ​മ​സ​ക്കാ​രും ഉ​ട​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്ക​ണം.

    ഇ​ത്ത​രം ക​ട​ത്തു​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ 1910 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും 1910@zatca.gov.sa എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ലും അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​തീ​വ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കും. ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യു​ന്ന പ​ക്ഷം വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - 965 prohibited items seized in Saudi Arabia in one week; security checks tightened
