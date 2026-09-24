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    ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും 96 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ

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    ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും 96 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ
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    ആ​ഗോ​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ത​ന​താ​യ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, പാ​ര​മ്പ​ര്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ധു​നി​ക വി​ക​സ​ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 96ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​െൻറ നി​റ​വി​ലാ​ണ്. 1932 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23ന് ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് രാ​ജാ​വ്​ ഏ​കീ​കൃ​ത സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തി​െൻറ ച​രി​ത്ര​സ്മ​ര​ണ​യാ​ണ് ഓ​രോ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​വും പു​തു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​െൻറ ഓ​ർ​മ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ​യും മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​െൻറ​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​െൻറ​യും യാ​ത്ര​യെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ദി​നം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​െൻറ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​െൻറ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ എ​ന്ന വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഇ​ന്ന് അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​ണ് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ണ്ണ​യെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ത്ത, സു​സ്ഥി​ര​വും വൈ​വി​ധ്യ​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വി​ക​സ​ന​യാ​ത്ര​ക്ക് പു​തി​യ ദി​ശ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ സൗ​ഹൃ​ദ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു. യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ന​വീ​ന​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ഭാ​വി വി​ക​സ​ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തും ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​നം പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്.

    വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​വും തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ധു​നി​ക​ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ മാ​റ്റ​ത്തി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളാ​യി ഈ ​പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​െൻറ പു​ണ്യ​ഭൂ​മി എ​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യ്ക്ക​പ്പു​റം, ലോ​ക ടൂ​റി​സം ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ലും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പു​തി​യ ഇ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. അ​ൽ ഉ​ല, ദി​രി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ യു​നെ​സ്കോ പൈ​തൃ​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ‘റെ​ഡ് സീ ​പ്രോ​ജ​ക്റ്റും’ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​കൃ​തി​യും ആ​ധു​നി​ക വി​ക​സ​ന​വും ഒ​രു​മി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ സൗ​ദി​യു​ടെ ചി​ത്രം ഇ​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ തെ​ളി​യു​ന്നു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് കേ​ര​ള​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ സ്ഥാ​ന​മാ​ണു​ള്ള​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ട്ട മ​ണ്ണാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​രാ​ജ്യം ന​ൽ​കി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി.

    കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ കേ​വ​ലം ഒ​രു തൊ​ഴി​ലി​ട​മോ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​മോ മാ​ത്ര​മ​ല്ല. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചി​റ​കു​ന​ൽ​കി​യ, ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ നി​ർ​ണാ​യ​ക അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ക്ഷി​യാ​യ സ്വ​ന്തം ര​ണ്ടാം ജ​ന്മ​നാ​ടാ​ണ് ഈ ​രാ​ജ്യം. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​െൻറ വി​യ​ർ​പ്പും അ​ധ്വാ​ന​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളും സൗ​ദി​യു​ടെ മ​ണ്ണു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​സ്‍ലാം മ​ത​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ അ​തീ​വ പ​വി​ത്ര​മാ​യ സ്ഥാ​ന​മു​ള്ള മ​ക്ക​ത്തു​ൽ മു​ക​ർ​റ​മ​യും മ​ദീ​ന​ത്തു​ൽ മു​ന​വ്വ​റ​യും സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ണ്ണെ​ന്ന​തും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. ലോ​ക മു​സ്‍ലിം​ക​ളു​ടെ വി​കാ​ര​മാ​യ വി​ശു​ദ്ധ മ​ക്ക​യു​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​െൻറ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ സൗ​ദി മ​ണ്ണി​െൻറ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും പ​വി​ത്ര​ത​യും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​മാ​ണ്.

    വി​ക​സ​ന​ത്തി​െൻറ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഇ​നി ചു​വ​ടു​വ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2030-ൽ ​റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് എ​ക്സ്പോ​യും 2034-ൽ ​രാ​ജ്യം ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഫി​ഫ ഫു​ട്ബോ​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പും ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ലോ​ക​ത്തി​െൻറ ശ്ര​ദ്ധ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ദി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വി​ക​സ​ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​െൻറ ഈ ​വ​സ​ന്ത​കാ​ല​ത്ത്, ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യു​ടെ ഹ​രി​ത​വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യം മു​ഴു​വ​ൻ അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ക​യാ​ണ്. പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​െൻറ വേ​രു​ക​ൾ മു​റു​കെ​പ്പി​ടി​ച്ച് ആ​ധു​നി​ക ലോ​ക​ത്തി​െൻറ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ മു​ന്നേ​റു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ യാ​ത്ര​യി​ൽ ഈ ​ദേ​ശീ​യ ദി​ന​വും പു​തി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ അ​ധ്യാ​യ​മാ​ക​ട്ടെ.

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    News Summary - 96 years of unity and progress
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