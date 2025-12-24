Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 8:03 AM IST

    വാ​ട്ട​ർ തീം ​പാ​ർ​ക്കി​​ന്റെ 95 ശ​ത​മാ​നം പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    വാ​ട്ട​ർ തീം ​പാ​ർ​ക്കി​​ന്റെ 95 ശ​ത​മാ​നം പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഖി​ദ്ദി​യ ഇ​ൻ​വെ​സ്​​റ്റ്​​മെൻറ്​ ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​ദാ​വൂ​ദ്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്​: ഖി​ദ്ദി​യ വി​നോ​ദ ന​ഗ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ വാ​ട്ട​ർ തീം ​പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ 95 ശ​ത​മാ​നം പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ന്ന്​ ഖി​ദ്ദി​യ ഇ​ൻ​വെ​സ്​​റ്റ്​​മെൻറ്​ ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​ദാ​വൂ​ദ്​ വാ​ർ​ത്താ​​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു​ള്ള ആ​ദ്യ ‘സി​ക്സ് ഫ്ലാ​ഗ്സ്’ പാ​ർ​ക്ക് ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​അ​തി​​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​നോ​ദ പാ​ർ​ക്കാ​ണി​ത്. ഇ​വി​ടത്തെ റൈ​ഡു​ക​ൾ പു​തി​യ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കാ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​ണ്.

    ‘അ​ക്വാ​റി​ബി​യ’ വാ​ട്ട​ർ തീം ​പാ​ർ​ക്ക്​ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വൈ​കാ​തെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2034 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​യി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ സ്​​റ്റേ​ഡി​യം, പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ്​ ആ​ർ​ട്സ് സെൻറ​ർ, 20ല​ധി​കം ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ഫോ​ർ​മു​ല വ​ണ്ണി​ന്​ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സ്പീ​ഡ് ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ഖി​ദ്ദി​യ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ മൂ​ന്ന്​ ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടും. സി​ക്സ് ഫ്ലാ​ഗ്​​സ്​ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ 61 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് (ജി.​ഡി.​പി) 135,00 കോ​ടി റി​യാ​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​ൻ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​ദാ​വൂ​ദ്​ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്​​റ്റ്​​മെൻറ്​ ഫ​ണ്ട്, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല, വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രി​ൽനി​ന്നു​ള്ള വി​വി​ധ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

