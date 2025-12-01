Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 12:40 PM IST

    ഇൻഫ്ലുവൻസ ബാധിതരിൽ 94 ശതമാനവും വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർ -ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

    ഇൻഫ്ലുവൻസ ബാധിതരിൽ 94 ശതമാനവും വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർ -ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം
    റി​യാ​ദ്: ഈ ​വ​ർ​ഷം സീ​സ​ണ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ ബാ​ധി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച 94 ശ​ത​മാ​നം രോ​ഗി​ക​ളും വാ​ക്സി​ൻ എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​വ​രാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​തി​രോ​ധം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് ല​ളി​ത​മാ​യ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ളെ​യും ചു​റ്റു​മു​ള്ള​വ​രെ​യും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സീ​സ​ണ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ വാ​ക്സി​ൻ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ‘ലൈ​വ് ഹെ​ൽ​ത്തി’ എ​ക്സ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ‘​സ്വി​ഹ​ത്തി’ ആ​പ് വ​ഴി ‘സീ​സ​ണ​ൽ ഫ്ലൂ ​വാ​ക്സി​ൻ’ ല​ഭ്യ​ത​യും വി​ത​ര​ണ​വും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ണു​ബാ​ധ​ക​ളു​ടെ തീ​വ്ര​ത കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സീ​സ​ണ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വാ​ക്സി​ൻ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​രോ​ധ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും, പ്ര​തി​രോ​ധം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ക്സി​നു​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് സീ​സ​ണ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:ministry of healthcasesInfluenzaUnvaccinated
