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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 7:47 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​യ്ക്കി​ടെ 7,760 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ൽ; 4,690 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി

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    സൗ​ദി​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​യ്ക്കി​ടെ 7,760 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ പി​ടി​യി​ൽ; 4,690 പേ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി
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    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ, അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. 2026 മെ​യ് 28 മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ 3 വ​രെ​യു​ള്ള ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​വി​ധ സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ഫീ​ൽ​ഡ് കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളി​ൽ 7,760 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ 4,060 പേ​ർ താ​മ​സ നി​യ​മ​വും (ഇ​ഖാ​മ), 2,574 പേ​ർ അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​വും, 1,126 പേ​ർ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​വും ലം​ഘി​ച്ച​വ​രാ​ണ്.

    അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും സു​ര​ക്ഷ​സേ​ന ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 1,184 പേ​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി. ഇ​തി​ൽ 70 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ എ​ത്യോ​പ്യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും, 28 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ യെ​മ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും, ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 25 പേ​രെ​യും സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്ക് താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​മോ ജോ​ലി​യോ ന​ൽ​കി ഒ​ളി​ച്ചു​താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച 16 വ്യ​ക്തി​ക​ളും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം പി​ടി​യി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ൽ, 1,319 സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​കെ 21,774 വി​ദേ​ശി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. യാ​ത്രാ രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 14,495 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ ഇ​തി​ന​കം അ​വ​രു​ടെ ന​യ​ത​ന്ത്ര കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് (എം​ബ​സി​ക​ൾ/​കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റു​ക​ൾ) റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, യാ​ത്രാ ബു​ക്കി​ങ്ങു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 850 പേ​രെ കൈ​മാ​റു​ക​യും, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ 4,690 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​തി​ർ​ത്തി സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തും, ഗ​താ​ഗ​ത​മോ താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​മോ മ​റ്റ് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളോ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത വ​ലി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വീ​ണ്ടും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​രം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 15 വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ​യും 10 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, റി​യാ​ദ് എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് '911' എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലും, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റ് പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 999, 996 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലും വി​ളി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

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    TAGS:deportedarrestedSaudi ArabiaLawbreakers
    News Summary - 7,760 lawbreakers arrested in Saudi Arabia in one week; 4,690 deported
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