സൗദിയിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 7,760 നിയമലംഘകർ പിടിയിൽ; 4,690 പേരെ നാടുകടത്തിtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ താമസ, തൊഴിൽ, അതിർത്തി സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി വിപുലമായ പരിശോധന തുടരുന്നു. 2026 മെയ് 28 മുതൽ ജൂൺ 3 വരെയുള്ള ഒരാഴ്ചക്കാലയളവിൽ വിവിധ സുരക്ഷാ വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഫീൽഡ് കാമ്പയിനുകളിൽ 7,760 നിയമലംഘകരാണ് പിടിയിലായത്. അറസ്റ്റിലായവരിൽ 4,060 പേർ താമസ നിയമവും (ഇഖാമ), 2,574 പേർ അതിർത്തി സുരക്ഷാ നിയമവും, 1,126 പേർ തൊഴിൽ നിയമവും ലംഘിച്ചവരാണ്.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെയും സുരക്ഷസേന ശക്തമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഈ കാലയളവിൽ രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃതമായി അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച 1,184 പേരെ അധികൃതർ പിടികൂടി. ഇതിൽ 70 ശതമാനം പേർ എത്യോപ്യൻ സ്വദേശികളും, 28 ശതമാനം പേർ യെമൻ സ്വദേശികളും, രണ്ട് ശതമാനം പേർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. കൂടാതെ, രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് അനധികൃതമായി അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച 25 പേരെയും സുരക്ഷാ വിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിയമലംഘകർക്ക് താമസ സൗകര്യമോ ജോലിയോ നൽകി ഒളിച്ചുതാമസിക്കാൻ സഹായിച്ച 16 വ്യക്തികളും ഇതോടൊപ്പം പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ, 1,319 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 21,774 വിദേശി നിയമലംഘകർക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ശനിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. യാത്രാ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 14,495 നിയമലംഘകരെ ഇതിനകം അവരുടെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളിലേക്ക് (എംബസികൾ/കോൺസുലേറ്റുകൾ) റഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, യാത്രാ ബുക്കിങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി 850 പേരെ കൈമാറുകയും, ആവശ്യമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ 4,690 നിയമലംഘകരെ രാജ്യത്തുനിന്ന് വിജയകരമായി നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തു.
അതിർത്തി സുരക്ഷ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതും, ഗതാഗതമോ താമസസൗകര്യമോ മറ്റ് സഹായങ്ങളോ നൽകുന്നതും ജാമ്യമില്ലാത്ത വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വീണ്ടും ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് 15 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷയും 10 ലക്ഷം റിയാൽ വരെ പിഴയും ലഭിക്കാം. കൂടാതെ, നിയമലംഘനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങളും താമസസ്ഥലങ്ങളും കണ്ടുകെട്ടുകയും കുറ്റവാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നിയമലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മക്ക, മദീന, റിയാദ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് '911' എന്ന നമ്പറിലും, രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രവിശ്യകളിലുള്ളവർക്ക് 999, 996 എന്നീ നമ്പറുകളിലും വിളിച്ച് അറിയിക്കാമെന്നും അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register