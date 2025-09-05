Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Sept 2025 7:42 AM IST
    date_range 5 Sept 2025 7:42 AM IST

    ബി​നാ​മി ബി​സി​ന​സ് ന​ട​ത്തി​യ 73 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ബി​നാ​മി ബി​സി​ന​സ് ന​ട​ത്തി​യ 73 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ 

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്ക​ലി​നെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ബി​നാ​മി ബി​സി​ന​സ് ന​ട​ത്തി​യ 73 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. ന​ട്‌​സ്, കാ​പ്പി, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​വ​രാ​ണ് പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പി​ഴ​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സൂ​ച​ന​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ത്തി​യ 1,519 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ന​ട്‌​സ്, കാ​പ്പി, സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പന, ഭ​ക്ഷ്യ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര വി​പ​ണി​ക​ൾ, പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഷൂ ​സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ, പ​ല​ച​ര​ക്ക് ക​ട​ക​ൾ, മ​റ്റു ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പന ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ബി​നാ​മി ബി​സി​ന​സ് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വ്, 50 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ, ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ൽ എ​ന്നി​വ ശി​ക്ഷ​യാ​യി ല​ഭി​ക്കും. ഒ​പ്പം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക, വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക, വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രോ​ധി​ക്കു​ക, വി​ദേ​ശി​ക​ളെ രാ​ജ്യ​ത്ത്നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

