    Saudi Arabia
    1 Jan 2026 12:18 PM IST
    1 Jan 2026 12:18 PM IST

    ജീ​സാ​നി​ൽ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നു​വെ​ച്ച 6.5 ട​ൺ പ​ഴ​കി​യ കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി പി​ടി​കൂ​ടി

    ജീ​സാ​നി​ലെ ഒ​രു ​ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 6.5 ട​ൺ പ​ഴ​കി​യ കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജീ​സാ​ൻ: ക​ട​ക​ളി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ച ആ​റ​ര ട​ൺ പ​ഴ​കി​യ കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി സൗ​ദി തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യാ​യ ജീ​സാ​നി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി. ജീ​സാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ (അ​മാ​ന), വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ശാ​ഖ, സൗ​ദി ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ ഫീ​ൽ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഭ​ക്ഷ്യോ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ചി​ക്ക​നാ​ണ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഇ​വ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ജീ​സാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ട​നീ​ളം ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. പ​ച്ച​ക്ക​റി-​ഫ​ല​വ​ർ​ഗ ച​ന്ത​ക​ൾ, ഇ​റ​ച്ചി-​മ​ത്സ്യ വി​പ​ണി​ക​ൾ, റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റു​ക​ൾ, ബേ​ക്ക​റി​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

