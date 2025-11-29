സാങ്കേതിക പിഴവ് മൂലം എയർബസിന്റെ 6000 വിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നു; അടിയന്തര പരിഹാര നടപടി തുടങ്ങി സൗദി വിമാനക്കമ്പനികൾ

സാങ്കേതിക പിഴവ് മൂലം എയർബസിന്റെ 6000 വിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നു; അടിയന്തര പരിഹാര നടപടി തുടങ്ങി സൗദി വിമാനക്കമ്പനികൾtext_fields
റിയാദ്: പ്രമുഖ വിമാന നിർമ്മാതാക്കളായ എയർബസ് തങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക പിഴവ് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഏകദേശം 6000 എ320 വിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിളിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വിമാന ഷെഡ്യൂളുകളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സൗദിയിലെ വിമാന കമ്പനികൾ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എ 320 ഫ്ലീറ്റിനായി എയർബസ് പുറപ്പെടുവിച്ച ആഗോള സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി അപ്ഡേറ്റുകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സൗദി എയർലൈൻസ് പറഞ്ഞു. ഈ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ബാധിച്ച യാത്രക്കാരെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചില വിമാനങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട യാത്രക്കാരെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു. എല്ലാവരും അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഏതെങ്കിലും അറിയിപ്പുകൾ പാലിക്കാനും കമ്പനി അഭ്യർത്ഥിച്ചു, അതിഥികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷയാണ് തങ്ങളുടെ മുൻഗണനയെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
എ320 വിമാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എയർബസിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി ഫ്ലൈനാസ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ചില വിമാനങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ, സാങ്കേതിക പുനഃക്രമീകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് ഫ്ലൈനാസ് വിശദീകരിച്ചു. ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ചില വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള യാത്രാ തയ്യാറെടുപ്പ് സമയം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തന ഷെഡ്യൂളിൽ പരിമിതമായ കാലതാമസത്തിനും കാരണമായേക്കാമെന്നും കമ്പനി സൂചിപ്പിച്ചു. ഇത് ബാധിക്കുന്ന യാത്ക്കാരെ ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി ബന്ധപ്പെടുമെന്നും വെബ്സൈറ്റ് വഴി നേരിട്ട് വിമാനങ്ങളുടെ നില ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ നടപടികൾ എന്നും യാത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന അസൗകര്യത്തിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നതായും ഫ്ലൈനാസ് പറഞ്ഞു.
എയർബസ് പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫ്ലൈ അദീൽ അതിന്റെ നിരവധി എ320 വിമാനങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ, സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ നടപടി വിമാന ഷെഡ്യൂളിൽ ചില മാറ്റങ്ങളോ കാലതാമസമോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാമെന്ന് കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു. ഇമെയിൽ, ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ വഴി ബാധിതരായ യാത്രക്കാരുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുമെന്നും പിന്തുണയും റീബുക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകളും നൽകുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.യാത്രാ പദ്ധതികളിലെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ ടീമുകൾ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഫ്ലൈ അദീൽ പറഞ്ഞു. 2025 നവംബർ 30 ഞായറാഴ്ചയോടെ തങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്ന് കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉയർന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടുള്ള തങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ നടപടികൾ എന്നും പറഞ്ഞു.
വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എയർബസ് തങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക പിഴവ് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഏകദേശം 6000 എ320 വിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിളിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 30 ന് ജെറ്റ്ബ്ലൂ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ തകരാർ പുറത്തുവന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി വിമാനം പെട്ടെന്ന് ഉയരം കുറഞ്ഞ് യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇത് അടിയന്തര ലാൻഡിങിനും യു.എസ് അന്വേഷണത്തിനും കാരണമായി.
ലോകത്ത് ഇതേ മോഡലിലുള്ള ഏകദേശം 6000 വിമാനങ്ങളെ എയർ കമ്പനിയുടെ തിരിച്ചുവിളി ബാധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെലിവറി ചെയ്ത വിമാനമാണിത്. ഇത്രയും വിമാനങ്ങൾ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആഗോള ഫ്ലീറ്റിന്റെ പകുതിയിലധികത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നും വ്യാപകമായ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചേക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുമുണ്ട്. എയർബസ് കമ്പനിയുടെ 55 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചുവിളികളിൽ ഒന്നാണിത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെലിവറികൾ നടത്തിയ മോഡലായി A320 ബോയിങ് 737 നെ മറികടന്ന് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്
