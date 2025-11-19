Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 12:51 PM IST

    തീർഥാടകരുടെ സേവനത്തിന് 60 സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ -മന്ത്രി

    തീർഥാടകരുടെ സേവനത്തിന് 60 സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ -മന്ത്രി
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ഹ​ജ്ജി​​ന്റെ അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ഫ, മി​ന, മു​സ്ദ​ലി​ഫ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി 60 സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് മു​ഷാ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ‘വേ​ൾ​ഡ് ക്വാ​ളി​റ്റി ഡേ’ ​ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ഇ​തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സം​തൃ​പ്തി 91 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. വ​ലി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ആ ​ഹ​ജ്ജ്​ സീ​സ​ണി​ൽ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. അ​ത്​ പ്ര​ശം​സ​നീ​യാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​ലി​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണി​ത്.

    ഹ​ജ്ജി​​ന്റെ ഓ​രോ ദി​വ​സ​ത്തി​നും അ​തി​​ന്റേ​താ​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ, ജോ​ലി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വം, ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ട്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ഏ​റ്റ​വും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഹ​ജ്ജ് സം​ഘാ​ട​നം. വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക സം​തൃ​പ്തി കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    TAGS:Ministerpilgrimsgovernment departments
    News Summary - 60 government departments to serve pilgrims - Minister
