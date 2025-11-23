Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 9:20 AM IST

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്​ 54 ല​ക്ഷം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്​ 54 ല​ക്ഷം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ
    മ​ക്ക: 2025ലെ ​ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള ആ​കെ ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 54 ല​ക്ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്​​റ്റാ​റ്റി​സ്​​റ്റി​ക്സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ൽ 33 ല​ക്ഷം പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 20 ല​ക്ഷം സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും; ആ​കെ 41 ല​ക്ഷം. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രി​ൽ 26 ല​ക്ഷം പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 14 ല​ക്ഷം സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്. സൗ​ദി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 21 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഇ​ത് മൊ​ത്തം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ 51.6 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 13 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സൗ​ദി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണം 13 ല​ക്ഷം ആ​ണെ​ന്നും അ​വ​രി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ആ​റ്​ ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള മൊ​ത്തം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ 49.3 ശ​ത​മാ​നം ആ​ണെ​ന്നും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 6,70,000ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് 50.7 ശ​ത​മാ​നം ആ​ണെ​ന്നും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി എ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ​ത് 71.6 ശ​ത​മാ​നം ആ​ണെ​ന്നും ക​ര തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യെ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ശ​ത​മാ​നം 28.2ആ​ണെ​ന്നും ക​ട​ൽ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി എ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ശ​ത​മാ​നം 0.2 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രി​ൽ 62.9 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​താ​യി ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. 28.7 ശ​ത​മാ​നം പേ​ർ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യി ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​വ​രു​ടെ ശ​ത​മാ​നം വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്.

    ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ ഏ​ക​ദേ​ശം 37.7 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ്. സൗ​ദി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ 21 ല​ക്ഷ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 46.1 ശ​ത​മാ​നം പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 53.9 ശ​ത​മാ​നം സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്. സൗ​ദി​ക്ക​ക​ത്തു​നി​ന്ന് മ​ദീ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​വ​രു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 17 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി. അ​വ​രി​ൽ 7,66,200 പേ​ർ സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് മൊ​ത്തം 46 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള സൗ​ദി​യി​ത​ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 8,99,200 ആ​ണ്. ഇ​ത് 54 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ 68.5 ശ​ത​മാ​നം പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 31.5 ശ​ത​മാ​നം സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്.

