Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 30 Aug 2025 8:07 AM IST
    date_range 30 Aug 2025 8:07 AM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ 54 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി

    1137 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ഭ​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന സൗ​ദി ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ് അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ (ഫ​യ​ൽ ഫോ​ട്ടോ)

    റി​യാ​ദ്: ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. നി​യ​മ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ 54 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്ര​ഗ്സ് അ​തോ​റി​റ്റി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ന​ട​ന്ന ക​ർ​ശ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം 6,000 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ന​ട​ന്ന​ത്. സാ​ൽ​മൊ​ണ​ല്ലാ ബാ​ക്ടീ​രി​യ അ​ട​ങ്ങി​യ രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​മാ​യ 40 ട​ൺ കോ​ഴി​ക​ളെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    4,600ല​ധി​കം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. ആ​കെ 1,137 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. 1,000 സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ കോ​സ്‌​മെ​റ്റി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ഴു​കി​യ ഭ​ക്ഷ്യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സ് ഇ​ല്ലാ​തെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

