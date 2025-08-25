Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി യു​വ വ​നി​ത...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 9:37 AM IST

    സൗ​ദി യു​വ വ​നി​ത ന​ഴ്‌​സി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ 50കാ​ര​ന് ജീ​വ​ൻ തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    Symbolic image
    cancel
    camera_alt

    സി.​പി.​ആ​ർ (പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ചി​ത്രം)

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ത​ല​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഹൃ​ദ​യം നി​ല​ച്ചു​പോ​യ 50 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്റെ ജീ​വ​ൻ ഒ​രു സൗ​ദി യു​വ വ​നി​ത ന​ഴ്‌​സി​ന്റെ അ​വ​സ​രോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി. അ​പ​ക​ട​സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ച്ചുത​ന്നെ പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ ന​ഴ്‌​സാ​യ ത​ഹാ​നി അ​ൽ​അ​ൻ​സി ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. റി​യാ​ദ് നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മീ​പം കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഒ​രു ക​ഫേ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ൽ​അ​ൻ​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ച ശേ​ഷം റോ​ഡി​ന് ന​ടു​വി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ ക​ണ്ട് അ​വ​ൾ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ട്ടു. 'എ​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ കാ​ർ റോ​ഡി​ന്റെ മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ത്തി, ഞാ​ൻ എ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നോ​ടൊ​പ്പം പ​രി​ക്കേ​റ്റ ആ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് ഓ​ടി, പ​ക്ഷേ അ​യാ​ൾ ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഞാ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി. എ​ന്റെ ചു​റ്റു​മു​ള്ള​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് ഞാ​ൻ സ​ഹാ​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ റോ​ഡി​ന്റെ അ​രി​കി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​ക്കി​ട​ത്തി ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ സി.​പി.​ആ​ർ. ചെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി.' അ​ൽ​അ​ൻ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. കു​റ​ച്ച് നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ൾ​സ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ത് വീ​ണ്ടും നി​ല​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ സൗ​ദി റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് ടീം ​എ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​വ​ർ സി.​പി.​ആ​ർ. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ശേ​ഷം പ​രി​ക്കേ​റ്റ വ്യ​ക്തി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ താ​ൻ ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​ത് ഇ​താ​ദ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് അ​ൽ​അ​ൻ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. 'ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ എ​നി​ക്ക് ക​ഴി​വു​ണ്ട്, ഏ​ത് സ​മ​യ​ത്തും സ്ഥ​ല​ത്തും ഒ​രു ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഓ​രോ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ വി​ദ​ഗ്ധന്റെ​യും മാ​നു​ഷി​ക ക​ട​മ​യാ​യി ഞാ​ൻ അ​തി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു," അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.#NurseTahaniAl-Anzi എ​ന്ന ഹാ​ഷ്‌​ടാ​ഗി​ൽ ന​ഴ്‌​സി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ക്കു​ക​യും ഈ ​ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് അ​വ​ർ​ക്ക് വ്യാ​പ​ക പ്ര​ശം​സ​യും ല​ഭി​ച്ചു. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സ​വും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ത​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന സ​ഹാ​യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത സൗ​ദി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nurseGulf Newssoudi news
    News Summary - 50 year old's life saved by soudi nurse
    Similar News
    Next Story
    X