Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജിദ്ദയിൽ ബസ് ടിക്കറ്റ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 March 2026 3:58 PM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 3:58 PM IST

    ജിദ്ദയിൽ ബസ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ 50 ശതമാനം ഇളവ്; മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക്​ ആനുകൂല്യം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ജിദ്ദ: നഗരത്തിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതി​ന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് വിഭാഗം യാത്രക്കാർക്ക് ബസ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ 50 ശതമാനം ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ജിദ്ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനി. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവർക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാത്ര സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് കമ്പനിയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം.

    ഈ ഇളവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഗുണഭോക്താക്കൾ ജിദ്ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം അർഹത തെളിയിക്കുന്ന അനുബന്ധ രേഖകളും അറ്റാച്ചുചെയ്യണം. അപേക്ഷകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപഭോക്താവിന് കാർഡ് അനുവദിക്കും.

    തുടർന്ന് ആക്ടിവേഷൻ കോഡ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് വഴി കാർഡ് സജീവമാക്കി ഉപഭോക്താവിന് കൈമാറുന്നതാണ് നടപടിക്രമം. ഇതോടെ നിശ്ചിത വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ജിദ്ദയിലെ പൊതുഗതാഗത ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിലെ കിഴിവ് നേരിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന് കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Gulf News, Saudi Arabia, transport bus, Bus ticket
    News Summary - 50 percent discount on bus ticket prices in Jeddah; benefits for three categories of people
