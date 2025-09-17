Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Sept 2025 9:33 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Sept 2025 9:33 PM IST

    മാർക്ക് ആൻഡ് സേവിൽ 50 ശതമാനം വിലക്കിഴിവ്

    മാർക്ക് ആൻഡ് സേവിൽ 50 ശതമാനം വിലക്കിഴിവ്
    അൽഖോബാർ: സൗദി ദേശീയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 'മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ്' ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ 50 ശതമാനം വിലക്കുവിൽ വില്പന ആരംഭിച്ചതായി മാനേജ്‌മെന്റ്റ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. അൽഖോബാർ, റിയാദ്, അൽഹസ്സ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നാല് ഔട്ട്ലെറ്റിലും സെപ്റ്റംബർ 17 മുതൽ 20 വരെ നടക്കുന്ന പ്രൊമോഷൻ 'മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ്' ന്റെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഓഫർ ആണ്.

    പച്ചക്കറി, ഗ്രോസറി, ലഗേജ് തുടങ്ങി മുപ്പതോളം കാറ്റഗറിയിൽ ആണ് പ്രമോഷനുള്ളത്. സൗദി ദേശീയദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജി.സി.സിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേക്ക് മുറിക്കൽ റിയാദിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കും. ഒപ്പം ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മാനേജ്‍മെന്റ് അറിയിച്ചു. ജി.സി.സി ഓപ്പറേഷൻ ഹെഡ് മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ, സൗദി ഓപ്പറേഷൻ ഹെഡ് അനീസ് കക്കാട്ട്, ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ അഷറഫ് കാക്കശ്ശേരി, എച്.ആർ ഹെഡ് സാജിദുർറഹ്മാൻ, അൽഖോബാർ സ്റ്റോർ മാനേജർ ഉബൈദ്, അൽഖോബാർ ജനറൽ മാനേജർ ചന്ദ് മുഹമ്മദ് എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

