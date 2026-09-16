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    40-ാം വാ​ർ​ഷി​കം; ബു​റൈ​ദ കെ.​എം.​സി.​സി സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ

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    40-ാം വാ​ർ​ഷി​കം; ബു​റൈ​ദ കെ.​എം.​സി.​സി സ​മ്മേ​ള​നം നാ​ളെ
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    ബു​റൈ​ദ കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബു​റൈ​ദ: നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന അ​ൽ ഖ​സീം കെ.​എം.​സി.​സി സ​മ്മേ​ള​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11 മു​ത​ൽ ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ജീ​ബ് ഉ​പ്പ​ട സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. താ​നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ പി.​കെ. ന​വാ​സാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ മ​ത, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​കും. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം കൊ​ല്ലം ഷാ​ഫി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ശ​ൽ സ​ന്ധ്യ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​നീ​സ് ചു​ഴ​ലി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി മോ​ൻ ചെ​റു​ക​ര, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​വാ​സ് പ​ള്ളി​മു​ക്ക്, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ആ​ല​ത്തൂ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ പാ​ലേ​രി, പാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - 40th Anniversary; Buraidah KMCC Conference Date
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