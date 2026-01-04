Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 1:08 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 2:26 AM IST

    മദീനക്ക്​ സമീപം വാഹനാപകടം; മലപ്പുറത്തുകാരായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല്​ പേർ മരിച്ചു

    മൂന്ന് കുട്ടികൾ സാരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്
    മദീനക്ക്​ സമീപം വാഹനാപകടം; മലപ്പുറത്തുകാരായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല്​ പേർ മരിച്ചു
    അപകടത്തിൽ മരിച്ച അബ്ദുൽ ജലീൽ, മൈമൂനത്ത്‌ കാക്കേങ്ങൽ, തസ്‌ന തോടേങ്ങൽ, ആദിൽ എന്നിവർ

    മദീന: മദീനക്ക് സമീപമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളി കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർ മരിച്ചു. മലപ്പുറം മഞ്ചേരി വെള്ളില സ്വദേശി നടുവത്ത്‌ കളത്തിൽ അബ്​ദുൽ ജലീൽ (52), ഭാര്യ തസ്‌ന തോടേങ്ങൽ (40), മകൻ നടുവത്ത്‌ കളത്തിൽ ആദിൽ (14), ജലീലി​െൻറ മാതാവ് മൈമൂനത്ത്‌ കാക്കേങ്ങൽ (73) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

    ജിദ്ദയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അബ്​ദുൽ ജലീലും കുടുംബവും മദീന സന്ദർശനത്തിന്​ പുറപ്പെട്ടതാണ്​. കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച ജി.എം.സി വാഹനത്തിൽ ഏഴ്​ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അബ്ദുൽ ജലീലിന്റെ മറ്റു മക്കളായ അയിഷ (15) മദീന കിങ് ഫഹദ് ആശുപത്രിയിലും ഹാദിയ (9), നൂറ (7) എന്നിവർ സൗദി ജർമൻ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്.

    കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം തീറ്റപ്പുല്ല്​ കയറ്റിവന്ന ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം. ജിദ്ദ-മദീന റോഡിൽ വാദി ഫറഹ എന്ന സ്ഥലത്ത്​ വെച്ചായിരുന്നു അപകടം. വർഷങ്ങളായി ജിദ്ദയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അബ്​ദുൽ ജലീലിന്റെ കുടുംബം സന്ദർശന വിസയിൽ ജിദ്ദയിലെത്തിയതാണ്​. ഉമ്മ മൈമൂനത്ത്​ ഉംറ വിസയിലും.

    മദീന കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളായ ഷഫീഖ്, ജലീൽ, ഹഫ്‌സി, റഫീഖ്, മുബാറക്ക് എന്നിവർ തുടർ നടപടികൾ ചെയ്തുവരുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

