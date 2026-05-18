    Posted On
    date_range 18 May 2026 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 7:20 AM IST

    ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളി​ലും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ഴി​യ​റി​യാ​ൻ ‘ത്രീ​ഡി ഇ​ന്റ​റാ​ക്​​ടി​വ് മാ​പ്പ്’

    സേ​വ​നം ‘നു​സ്ക്’ കാ​ർ​ഡി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും
    മ​ക്ക: മ​ക്ക​യി​ലെ​യും മ​ദീ​ന​യി​ലെ​യും ഹ​റ​മു​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സു​ഗ​മ​മാ​യി വ​ഴി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ‘ത്രീ​ഡി ഇ​ന്റ​റാ​ക്​​ടി​വ് മാ​പ്പ്’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഇ​രു​ഹ​റം പ​രി​പാ​ല​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ് ഈ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, വി​വി​ധ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​വും യാ​ത്ര​യും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ഹ​റ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റു​മു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും മ​റ്റ് താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ബ​ന്ധം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ത്രീ​ഡി മാ​പ്പു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഇ​ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കും ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി, പ​ര​മാ​വ​ധി ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഈ ​സേ​വ​നം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​തി​െൻറ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹ​റം പ​രി​സ​ര​ത്തു​ള്ള ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യോ​ടെ ത​ത്സ​മ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ക്‌​സ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ ഈ ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. ഹ​റ​മു​ക​ളി​ലെ മ​ത​പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, മ​ത​വി​ധി​ക​ളും മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഈ ​ഇ​ന്റ​റാ​ക്​​ടി​വ് മാ​പ്പി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ ത​ത്സ​മ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​നാ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, ത്വ​വാ​ഫ്, സ​അ്​​യ്​ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, വി​ശ്ര​മ​മു​റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ക​ല വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ലൂ​ടെ വി​ര​ൽ​ത്തു​മ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഇ​ത് മി​ക​ച്ച ഗ​താ​ഗ​ത മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറി​നും ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ തു​ണ​യാ​കും. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഈ ​പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ഡാ​യ ‘നു​സ്ക്’ കാ​ർ​ഡി​ൽ കൂ​ടി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    മ​ക്ക: പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ളാ​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഹ​ജ്ജ് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും മ​ന​സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ‘ലൈ​വ് ഹെ​ൽ​ത്തി’​യി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ഹ​ജ്ജ് യാ​ത്ര​ക്ക് മു​മ്പാ​യി മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​മേ​ഹ​രോ​ഗി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ ബ്രേ​സ്‌​ലെ​റ്റ് എ​പ്പോ​ഴും കൈ​ത്ത​ണ്ട​യി​ൽ ധ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​െൻറ പ്രാ​ധാ​ന്യം മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യേ​കം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​ത്തി​ന് സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യും ഇ​ട​പെ​ട്ട് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​ത് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും. ഇ​തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ, ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട മ​രു​ന്നു​ക​ളും ഇ​ൻ​സു​ലി​ൻ കു​ത്തി​വെ​പ്പു​ക​ളും അ​വ​യു​ടെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് പെ​ട്ടെ​ന്ന് കു​റ​യു​ന്ന ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​പ്പോ​ഴും കൈ​യി​ൽ ക​രു​ത​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ട്.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ന വേ​ള​യി​ൽ പാ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് രോ​ഗി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​ക​ണം. പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ആ​യാ​സ​വും പൊ​ള്ള​ലും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി സു​ഖ​പ്ര​ദ​മാ​യ ഷൂ​സു​ക​ൾ ധ​രി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കൂ​ടാ​തെ, വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചു​റ്റി​സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ര​ക്ത​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ അ​ള​വ് കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടി​ൽ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നി​ട​യു​ള്ള നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം ത​ട​യാ​നാ​യി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ധാ​രാ​ളം വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ക​ർ​ശ​ന മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം; ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി

    റി​യാ​ദ്: ഹ​ജ്ജ് ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ളും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ക​ർ​ശ​ന മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷ​യും തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​െൻറ പ​വി​ത്ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ക്ക, മ​ദീ​ന, ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ൾ, അ​വ​യു​ടെ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ഹ​റ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മോ വി​ഭാ​ഗീ​യ​മോ ആ​യ യാ​തൊ​രു​വി​ധ പ​താ​ക​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ മാ​റ്റാ​നോ, അ​വ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച് നി​ൽ​ക്കാ​നോ, അ​വ ചാ​ടി​ക്ക​ട​ക്കാ​നോ ആ​ർ​ക്കും അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. മ​ക്ക ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഹ​ജ്ജ് പെ​ർ​മി​റ്റ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ട്രെ​യി​ൻ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ൾ, അ​വ​യു​ടെ മു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കൈ​വ​ശം ക​രു​ത​ണം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യെ മാ​നി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ടു​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഹ​ജ്ജ് പെ​ർ​മി​റ്റ്, ജോ​ലി പെ​ർ​മി​റ്റ്, താ​മ​സ അ​നു​മ​തി എ​ന്നി​വ​യി​ല്ലാ​ത്ത ആ​രെ​യും മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്കോ പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ഒ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ല. ഈ ​നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ക​യും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ഇ​തി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. സൗ​ദി ലൈ​സ​ൻ​സ് പ്ലേ​റ്റു​ള്ള​തും 25 ൽ ​താ​ഴെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​യ​റ്റാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ഹ്റാം ധ​രി​ച്ച തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ ക​യ​റ്റി മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ശ്ചി​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യും, തു​ട​ർ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. എ​ന്നാ​ൽ, വാ​ട​ക​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​ള​വു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ദു​ൽ​ഹ​ജ്ജ് അ​ഞ്ചാം ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ദു​ൽ​ഹ​ജ്ജ് 13ാം ദി​വ​സം അ​വ​സാ​നം വ​രെ പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ​ത്ത​രം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക ഗ​താ​ഗ​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും മ​റ്റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​വി​സ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ഈ ​നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

