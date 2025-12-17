‘അബ്ഷിർ’ വഴി കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നത് 3.8 കോടി ഇടപാടുകൾtext_fields
യാംബു: സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിെൻറ അബ്ഷിർ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ് ഫോം വഴി ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ മാത്രം നടന്ന ഇടപാടുകൾ 3.8 കോടി കവിഞ്ഞതായി അധികൃതർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നവംബറിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി 38,315,884 ഇലക്ട്രോണിക് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. പൗരന്മാർക്കും രാജ്യത്തെ താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും ലഭ്യമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമിെൻറ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് വഴി 29,637,421 ഡോക്യുമെൻറ് വ്യൂകളാണ് കഴിഞ്ഞ മാസമുണ്ടായത്.
അബ്ഷിർ ബിസിനസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി 2,524,777 സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലെ ജനറൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡയറക്ടറേറ്റിെൻറ 3,535,187 പ്രവർത്തനങ്ങളും അബ്ഷിർ വഴി നടന്നു. അതിൽ 3,432,289 എണ്ണം ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് പ്രോസസ് ചെയ്ത ട്രാഫിക് സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളായിരുന്നു. ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പാസ്പോർട്ട് 1,960,089 പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. 532,784 എണ്ണം സിവിൽ അഫയേഴ്സ് ഏജൻസി വഴി പൂർത്തിയാക്കി.
അബ്ഷിർ വ്യക്തികളുടെ പൊതുസേവനങ്ങളിൽ 124,926 ഡോക്യുമെൻറ് ഡെലിവറി അപേക്ഷകളും 1,729 മറ്റു അന്വേഷണങ്ങളും മെയിൽ വഴി ഡോക്യുമെൻറ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 215 അഭ്യർഥനകളും പരിഗണിച്ചതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അബ്ഷിർ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന ഏകീകൃത ഡിജിറ്റൽ ഐഡികളുടെ എണ്ണം 2.8 കോടി കവിഞ്ഞതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അബ്ഷിർ ഇൻഡിവിജ്വൽ, അബ്ഷിർ ബിസിനസ്, അബ്ഷിർ ഗവൺമെൻറ് പ്ലാറ്റ് ഫോമുകൾ എന്നിവയിലൂടെയും 500ലധികം പൊതു, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഷനൽ സിംഗിൾ സൈൻ ഓൺ പോർട്ടൽ (നഫാത്) വഴിയും ഈ സേവനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
