Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    17 Dec 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 10:19 AM IST

    ‘അ​ബ്ഷി​ർ’ വ​ഴി ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ന​ട​ന്ന​ത്​ 3.8 കോ​ടി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ

    ‘അ​ബ്ഷി​ർ’ വ​ഴി ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ന​ട​ന്ന​ത്​ 3.8 കോ​ടി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ
    യാം​ബു: സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ അ​ബ്ഷി​ർ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ് ഫോം ​വ​ഴി ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ മാ​ത്രം ന​ട​ന്ന ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ 3.8 കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം ന​വം​ബ​റി​ൽ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി 38,315,884 ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും രാ​ജ്യ​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​െൻറ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​ല​റ്റ് വ​ഴി 29,637,421 ഡോ​ക്യു​മെൻറ്​ വ്യൂ​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    അ​ബ്ഷി​ർ ബി​സി​ന​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി 2,524,777 സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ കീ​ഴി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​െൻറ 3,535,187 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​ബ്ഷി​ർ വ​ഴി ന​ട​ന്നു. അ​തി​ൽ 3,432,289 എ​ണ്ണം ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് പ്രോ​സ​സ്​ ചെ​യ്ത ട്രാ​ഫി​ക് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് 1,960,089 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. 532,784 എ​ണ്ണം സി​വി​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി വ​ഴി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    അ​ബ്ഷി​ർ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 124,926 ഡോ​ക്യു​മെൻറ്​ ഡെ​ലി​വ​റി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും 1,729 മ​റ്റു അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും മെ​യി​ൽ വ​ഴി ഡോ​ക്യു​മെൻറ്​ ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള 215 അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​താ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ബ്ഷി​ർ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​കീ​കൃ​ത ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഐ​ഡി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 2.8 കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ബ്ഷി​ർ ഇ​ൻ​ഡി​വി​ജ്വ​ൽ, അ​ബ്ഷി​ർ ബി​സി​ന​സ്, അ​ബ്ഷി​ർ ഗ​വ​ൺ​മെൻറ്​ പ്ലാ​റ്റ്‌ ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യും 500ല​ധി​കം പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ സിം​ഗി​ൾ സൈ​ൻ ഓ​ൺ പോ​ർ​ട്ട​ൽ (ന​ഫാ​ത്) വ​ഴി​യും ഈ ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

    abshir Saudi News transactions gulf news malayalam
    News Summary - 38 million transactions were made through 'Abshir' last month
