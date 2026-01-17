Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 10:14 AM IST

    സൗ​ദി ജ​വാ​സാ​ത്​ പൊ​ലീ​സി​ൽ 362 വ​നി​ത​ക​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്നു

    സൗ​ദി ജ​വാ​സാ​ത്​ പൊ​ലീ​സി​ൽ 362 വ​നി​ത​ക​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്നു
    ജ​വാ​സാ​ത് (പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്) വി​ഭാ​ഗം​ പൊ​ലീ​സി​ൽ പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ന്ന വ​നി​ത​ക​ൾ പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ 

    ജവാസാത്​ പൊലീസിൽ പുതുതായി ചേർന്ന വനിതകളിലൊരാൾ​ പാസ്സിങ്​ ഔട്ട്​ പരേഡിനിടെ ചീഫിനെ ഹസ്​തദാനം

    ചെയ്യുന്നു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജ​വാ​സ​ത് (പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്) വി​ഭാ​ഗം​ പൊ​ലീ​സി​ൽ പു​തു​താ​യി 362 വ​നി​ത​ക​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ന്നു. ഇ​നി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നും വി​സ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നും വ​നി​ത പൊ​ലീ​സു​കാ​രും കൂ​ടു​ത​ലാ​യു​ണ്ടാ​കും. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സൗ​ദ് ബി​ൻ നാ​യി​ഫി​െൻറ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ (ജ​വാ​സാ​ത്) ആ​റാ​മ​ത് ബാ​ച്ച് വ​നി​താ കാ​ഡ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ​രി​ശീ​ല​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ 362 വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ് സേ​വ​ന​സ​ജ്ജ​രാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    റി​യാ​ദി​ലെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗം ആ​ക്ടി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് ബി​ൻ സാ​ദ് അ​ൽ മു​റ​ബ്ബ​അ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.പു​തു​താ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ കാ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സൈ​ദ്ധാ​ന്തി​ക​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​വു​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​പ​ര​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ കേ​ഡ​റ്റു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ച മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ൽ മു​റ​ബ്ബ​അ്, രാ​ജ്യ​സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​ത്തി​െൻറ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ന​മ്മു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും പ​ര​മാ​വ​ധി പ​രി​ശ്ര​മി​ക്ക​ണം എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ​യും പൊ​തു​സേ​വ​ന രം​ഗം ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    News Summary - 362 women join Saudi Arabia's Jawazat police
