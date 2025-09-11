Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Sept 2025 8:07 AM IST
    വ്യാപാരമുദ്ര സംവിധാനം ലംഘിച്ചതിന് 36 ലക്ഷം ഉൽപന്നങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു

    2024 ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ 51 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 2,000 പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ൽ പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി സൗ​ദി അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​ന്റ​ല​ക്ച്വ​ൽ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി (എ​സ്.​എ.​ഐ.​പി). 2024 ലെ ​വാ​ർ​ഷി​ക ഇ​ന്റ​ല​ക്ച്വ​ൽ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം 2,000 ത്തി​ല​ധി​കം റെ​യ്ഡു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ത്തി. ഇ​തി​ലൂ​ടെ, ട്രേ​ഡ്മാ​ർ​ക്ക് നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച 36 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​ൽ 52 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​ണ്. സ​കാ​ത്ത്, ടാ​ക്സ്, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 330 സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ക​സ്റ്റം​സ് ഷി​പ്പ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ, 67 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു.

    2023നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 128 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വോ​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രം​ഗ​ത്തും കാ​ര്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി. പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശം ലം​ഘി​ച്ച് ലൈ​വ് സ്ട്രീ​മിം​ങ് ന​ട​ത്തി​യ 7,900 വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്തു. പ​ക​ർ​പ്പ​വ​കാ​ശ, ട്രേ​ഡ്മാ​ർ​ക്ക് ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച 3,200 ത്തി​ല​ധി​കം പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഈ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ന്റ​ല​ക്ച്വ​ൽ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ ഇ​ന്റ​ല​ക്ച്വ​ൽ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ഇ​ൻ​ഡെ​ക്‌​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ഗോ​ള സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി മി​ക​ച്ച റാ​ങ്കി​ങ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​മ്പ​റ്റി​റ്റീ​വ്‌​നെ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്‌​സി​ലും സൗ​ദി മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലെ​ത്തി. നി​യ​മ ലം​ഘ​ക​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം, ബോ​ധ​വ​ൽ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും സൗ​ദി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത് ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

