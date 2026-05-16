Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right33 വർഷത്തെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 May 2026 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 16 May 2026 7:26 AM IST

    33 വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിന് വിരാമം; ബാബുവിന് കേളി റൗദ യൂനിറ്റ് യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    33 വർഷത്തെ പ്രവാസത്തിന് വിരാമം; ബാബുവിന് കേളി റൗദ യൂനിറ്റ് യാത്രയയപ്പ് നൽകി
    cancel

    റിയാദ്: മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി റൗദ സെൻറർ യൂനിറ്റ് അംഗം ബാബുവിന് യൂനിറ്റിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. 1993-ൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ എത്തിയ കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് സ്വദേശിയായ ബാബു, ദീർഘകാലമായി റിയാദിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു.

    റൗദയിലെ സ്വാദ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ യൂനിറ്റ് പ്രസിഡൻറ് ശശിധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. ഷാജി, പ്രസിഡൻറ് പി.പി. സലിം, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ചന്ദ്രൻ, ബിനീഷ്, ട്രഷറർ അബു മുഹമ്മദ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ടി.എ. ഷാനവാസ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. യൂനിറ്റിെൻറ സ്നേഹോപഹാരം സെക്രട്ടറി ആഷിക് ബഷീർ ബാബുവിന് കൈമാറി. ചടങ്ങിൽ ആഷിക് ബഷീർ സ്വാഗതവും ബാബു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsGulf NewsSaudi Arabian News
    News Summary - 33 years of exile come to an end; Keli Raudha Unit bids farewell to Babu
    Similar News
    Next Story
    X