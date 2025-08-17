Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Aug 2025 9:05 AM IST
    date_range 17 Aug 2025 9:05 AM IST

    ‘ഗ്രേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ’ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ 31 അ​റ​ബ്, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    2024 ൽ ​റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ​മ്മി​റ്റ് (ഫ​യ​ൽ ഫോ​ട്ടോ)

    റി​യാ​ദ്​: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​ട​ത്തി​യ ‘ഗ്രേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ’ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യെ 31 അ​റ​ബ്, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രും അ​റ​ബ്​ ലീ​ഗ്, ഒ.​ഐ.​സി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ​മാ​രും ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, അ​ൽ​ജീ​രി​യ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ചാ​ഡ്, കൊ​മോ​റോ​സ്, ജി​ബൂ​ട്ടി, ഈ​ജി​പ്ത്, ഗാം​ബി​യ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, കു​വൈ​ത്ത്, ല​ബ​നാ​ൻ, ലി​ബി​യ, മാ​ലി​ദ്വീ​പ്, മൗ​റി​റ്റാ​നി​യ, മൊ​റോ​ക്കോ, നൈ​ജീ​രി​യ, ഒ​മാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, സെ​ന​ഗ​ൽ, സി​യ​റ ലി​യോ​ൺ, സൊ​മാ​ലി​യ, സു​ഡാ​ൻ, സി​റി​യ, തു​ർ​ക്കി, യു.​എ.​ഇ, യ​മ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ക​ടു​ത്ത അ​വ​ഗ​ണ​ന​യും അ​റ​ബ് ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​ണ്​ ഇ​തെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ​ക​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​ത്. പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും വം​ശീ​യ​വു​മാ​യ മി​ഥ്യാ​ധാ​ര​ണ​ക​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യെ​യും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ചാ​ർ​ട്ട​റി​നെ​യും ​പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​മോ ഭീ​ഷ​ണി​യോ നി​ര​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ടി​ക്ൾ ര​ണ്ട്, ഖ​ണ്ഡി​ക നാ​ലി​നെ​യും അ​റ​ബ്, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രി​മാ​ർ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ​യും ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​​ന്റെ​യും മി​ഥ്യാ​ധാ​ര​ണ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റി സ​മാ​ധാ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും എ​ല്ലാ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ​ പ്ര​​മേ​യ​വും മാ​നി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സ​മാ​ധാ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​റ​ബ്, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ ​വ​ൺ (E1)മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കു​ടി​യേ​റ്റ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി മ​ന്ത്രി ബെ​സ​ലേ​ൽ സ്മോ​ട്രി​ച്ച് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ തീ​വ്ര വം​ശീ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ​യും പ്ര​സ്​​താ​വ​ന അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    TAGS:IsraelGulf NewsSaudi Arabia NewsIslamic countries
    News Summary - 31 Arab and Islamic countries condemn 'Greater Israel' proposal
