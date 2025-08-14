Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    ഹ​ജ്ജ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച 30 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ക​സ്​​റ്റ​ഡി​യി​ൽ - അ​ഴി​മ​തി വി​രു​ദ്ധ ​അ​തോ​റി​റ്റി

    anti corruption authority
    റി​യാ​ദ്​: അ​ടു​ത്തി​ടെ നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യി സൗ​ദി അ​ഴി​മ​തി വി​രു​ദ്ധ മേ​ൽ​നോ​ട്ട അ​തോ​റി​റ്റി (ന​സ്​​ഹ) വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളി​ലെ​യും ഹ​ജ്ജ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച 38ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​നം ന​ട​ത്താ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തി​ന് ആ​ൻ​റി ക​റ​പ്ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ 26 ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ സ​സ്‌​പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത് ഇ​തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.പൊ​തു ഫ​ണ്ട് ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ​യോ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് ദോ​ഷം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​വ​രു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യോ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​വ​ർ ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​ര​മി​ച്ചാ​ലും അ​വ​രെ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും. കാ​ര​ണം സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​ഴി​മ​തി കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​മി​തി​ക​ളു​ടെ ച​ട്ടം ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​തോ​റി​റ്റി നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ​ക്താ​വ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewspilgrimscustodyviolatingSaudi Arabia NewsAnti-Corruption Authority
