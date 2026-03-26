    Posted On
    date_range 26 March 2026 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 26 March 2026 9:18 AM IST

    സ​മു​ദ്ര ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 30 ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ള​വ്

    ഗ​താ​ഗ​ത ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​നം ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും
    സ​മു​ദ്ര ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 30 ദി​വ​സ​ത്തെ ഇ​ള​വ്
    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: സ​മു​ദ്ര ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളും വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് 30 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ലെ​ന്ന് സൗ​ദി ഗ​താ​ഗ​ത ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി (ടി.​ജി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ന​ട​പ​ടി. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വ് നീ​ട്ടു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യി​ലോ സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലോ യാ​തൊ​രു​വി​ധ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ക​ർ​ശ​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ സൗ​ദി ജ​ല​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ലു​ള്ള സൗ​ദി ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​തീ​രു​മാ​നം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. നി​ല​വി​ൽ സൗ​ദി ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ങ്കേ​തി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നോ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​നോ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഈ ​ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ൽ വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും. സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ച്ച് സ​മു​ദ്ര വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കാ​നും ഈ ​തീ​രു​മാ​നം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് സാ​ബു മേ​ല​തി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    TAGS: Gulf News, Marine, renewal, License
