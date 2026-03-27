    27 March 2026 6:10 PM IST
    27 March 2026 6:10 PM IST

    റിയാദിലും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലും ഇന്ന്​ 26 ഡ്രോണുകളും ആറ്​ ബാലിസ്​റ്റിക് മിസൈലുകളും; പ്രതിരോധിച്ച്​ സൗദി

    നാല്​ മിസൈലുകൾ കടലിലും ഒരെണ്ണം ജനവാസമില്ലാത്ത പ്രദേശത്തും പതിച്ചു, ഒരെണ്ണം ആകാശത്ത്​ ചാരമായി
    റിയാദ്: സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദിലും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലുമായി വെള്ളിയാഴ്ച (ഇന്ന്) ഇതുവരെ 26 ഡ്രോണുകളും ആറ്​ ബാലിസ്​റ്റിക് മിസൈലുകളുമാണ്​ എത്തിയത്​. എല്ലാം സൗദി പ്രതിരോധ സേന വിജയകരമായി തടഞ്ഞു. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. റിയാദ് മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന ആറ് ബാലിസ്​റ്റിക് മിസൈലുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർക്കാൻ പ്രതിരോധ സേനയ്ക്കായി. ബാക്കിയുള്ള നാല് മിസൈലുകൾ അറേബ്യൻ ഉൾക്കടലിലും ജനവാസമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് പതിച്ചത്.

    റിയാദ് മേഖലയിൽ മാത്രം മൂന്ന് ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ചിട്ടു. തകർന്നുവീണ ഡ്രോണുകളുടെ അവശിഷ്​ടങ്ങൾ ഒരു സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം പതിച്ചുവെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ നാശഷ്​ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ 39 ഡ്രോണുകളാണ് പ്രതിരോധ സേന തകർത്തത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇതുവരെ 811 ഡ്രോണുകളും 51 ബാലിസ്​റ്റിക് മിസൈലുകളും 7 ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും സൗദി വ്യോമസേനയും പ്രതിരോധ വിഭാഗവും ചേർന്ന് വിജയകരമായി തകർത്തിട്ടുണ്ട്. റിയാദ്, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്.

    TAGS: Saudi Defence drone
    News Summary - 26 drones and six ballistic missiles in Riyadh and Eastern Province today Saudi Arabia defends
    Similar News
    Next Story
